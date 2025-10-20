[헤럴드경제=장연주 기자] 부산의 한 유명 사업가가 임대차 계약기간이 끝난 뒤에도 200억원에 달하는 전세 보증금을 돌려주지 않아 임차인들이 반발하고 있다. 이 유명 사업가는 한때 정치권에서도 활동한 것으로 알려졌으며, 피해자들은 보증금을 돌려받지 못해 결혼을 미루거나 개인회생을 준비하는 등 생활고를 겪고 있는 것으로 드러났다.

부산에 있는 A그룹으로부터 전세사기 피해를 주장하는 20여명은 20일 사기 혐의로 A그룹의 대표 B씨를 부산진경찰서에 고소했다.

이들에 따르면, B씨는 2023년부터 본인이 운영하는 법인 소유의 오피스텔 건물 4채로 임대 사업을 했다. 하지만 해당 법인은 계약 기간이 끝난 뒤에도 임차인에게 전세 보증금을 돌려주지 않고 있다.

현재까지 파악된 피해자는 수십 명으로 피해액은 200억원에 이른다.

피해자들은 이날 부산진경찰서 앞에서 엄벌을 촉구하는 기자회견을 열었다.

피해자 상당수는 보증금을 돌려받지 못해 결혼을 미루거나 개인회생을 준비하는 등 생활고를 겪고 있다.

이들은 “B씨는 건물을 매각 중이라거나 청년임대주택으로 넘길 예정이라는 이유 등으로 보증금 반환을 미루고 있다”며 “일부 피해자는 보증금 반환 청구 소송에서 승소했지만, 여전히 보증금을 돌려받지 못한 상태”라고 말했다.

B씨는 부산 지역 유명 사업가로 한때 정치권에서도 활동했다.