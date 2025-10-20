10개국 29명 참가…한복·활쏘기·한지 만들기 등 전통문화 체험하며 미래 관광인재로 성장

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 안동시가 20일부터 21일까지 이틀간 글로벌 도시 관광진흥 기구(TPO)와 함께 「2025 K-CLIP」 행사를 개최한다.

이번 프로그램은 해외 유학생들이 한국 문화를 직접 체험하며 관광 전문가로 성장할 수 있도록 돕는 미래 관광인재 양성 프로젝트다.

중국, 일본, 싱가포르, 호주 등 10개국에서 총 29명의 유학생이 참여한다.

참가자들은 안동컨벤션센터에서 열리는 개막식과 TPO 오리엔테이션을 통해 프로그램 취지와 활동을 안내받은 뒤, 한국문화테마파크에서 ▲한복 입기 ▲활쏘기 ▲한지 만들기 등 전통문화 체험을 진행한다.

프로그램 후반에는 안동의 대표 역사문화 명소를 방문해 한국 전통생활과 문화를 체험한다.

안동시 관계자는 “K-CLIP은 유학생들이 한국 문화를 깊이 이해하고, 이를 자국에 소개할 수 있는 기회를 제공한다”며 “안동의 전통문화 체험을 통해 세계 속 한국 관광 매력 확산에 이바지하기를 바란다”고 말했다.

한편 TPO(Tourism Promotion Organization for Asia Pacific Cities)는 2002년 아시아·태평양도시서미트에서 설립된 국제기구로, 세계 주요 도시 간 교류와 관광산업 발전을 목표로 활동한다.

현재 144개 회원 도시와 60개 민간단체가 참여하고 있으며, 안동시는 2003년부터 회원 도시로 활동하며 활발한 국제 교류를 이어가고 있다.