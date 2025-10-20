[헤럴드경제=최원혁 기자] 10월부터 쓰레기 분리배출 관련 단속이 강화돼 수십만원의 과태료가 부과된 사례가 비일비재하다는 ‘가짜뉴스’가 유튜브에 확산하고 있다.

20일 기후에너지환경부는 자료를 내고 일부 영상에 대해 “사실이 아니다”라고 밝혔다.

최근 유튜브에는 전국적으로 쓰레기 분리배출 단속이 강화되면서 ‘과태료 폭탄’을 맞는 사례가 나오고 있다는 가짜뉴스가 확산하고 있다.

인공지능(AI)으로 제작된 것으로 보이는 한 영상에는 ‘구청 환경과에서 25년간 일한 공무원’이라는 인물이 등장해 ‘라면·과자 봉지를 종량제봉투에 버려 20만원’, ‘두부 용기를 제대로 안 씻고 버려 9만원’, ‘볼펜을 버려 80만원’의 과태료를 받은 사례를 봤다고 주장했다.

이 영상엔 620여개 댓글이 달렸다. 대부분 영상 내용을 믿고 쓰레기 분리배출 규정이 너무 복잡하다며 당국을 비판하는 취지다.

기후부는 “올해 분리배출 지침을 개정한 바 없으며 단속을 강화해달라고 지방자치단체에 요청하거나 과태료 부과 기준을 상향한 사실도 없다”고 밝혔다.

그러면서 ‘생활폐기물 분리배출 홈페이지’에서 거주지 분리배출 규정을 확인할 수 있다고 덧붙였다.