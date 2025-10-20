[헤럴드경제=홍승희 기자] 주거 브랜드 ‘칸타빌’로 알려진 종합건설사 ㈜대원은 오는 11월 김포골드라인 걸포북변역 역세권에 들어서는 ‘칸타빌 디 에디션’을 분양한다고 20일 밝혔다. 김포 북변은 지난해 시장 침체 속에서도 신규분양이 완판됐던 곳이다.

칸타빌 디 에디션은 경기도 김포시 북변동 224-67 일원(북변2구역 도시개발사업)에 들어서며, 지하 5층~지상 24층 9개동, 전용면적 66∙84∙104∙127㎡ 총 612가구로 조성된다.

타입별 분양 가구수는 ▷66㎡A 204가구 ▷66㎡B 117가구 ▷84㎡A 206가구 ▷84㎡B 63가구 ▷104㎡A 10가구 ▷104㎡B 3가구 ▷127㎡A 7가구 ▷127㎡B 2가구 등이다.

서울울행 교통 호재도 있다. 현재도 김포골드라인 걸포북변역을 이용할 수 있는 역세권 입지로 김포공항역까지 약 16분, 마곡나루역까지 약 24분이면 도달 가능하다.

근처에는 트레이더스 홀세일 클럽, 홈플러스 등 대형 유통시설과 CGV 같은 문화시설이 자리해 있다. 김포초, 김포중, 김포여중, 김포고, 사우고 등으로 통학할 수 있고, 중봉도서관(리모델링 중) 및 사우역 일대 학원가 이용도 용이하다.

커뮤니티 시설 역시 세대창고, 게스트하우스, 피트니스센터, GX룸, 실내골프연습장, 작은도서관 등 다채롭게 구성해 입주민의 주거 만족도를 높일 예정이다. 여기에 삼성물산의 차세대 스마트홈 플랫폼 ‘홈닉’을 적용해 단지 내 생활 전반을 스마트하게 관리할 수 있도록 편의성을 강화했다.

분양 관계자는 “㈜대원은 압구정과 목동, 신도시 등 국내 대표 주거지에서 칸타빌의 브랜드 철학인 ‘Life Balance’를 구현하며 그 가치를 증명해왔으며, 이번 칸타빌 디 에디션은 이러한 경험과 철학을 집약하여 김포 북변지구가 가진 미래가치를 극대화하고, 지역을 대표할 랜드마크로 조성하기 위해 오래전부터 심혈을 기울이고 있다”며 “분양을 기다려온 고객들의 문의가 꾸준하며, 북변지구에서 볼 수 없었던 혁신 평면과 차별화된 상품성이 그 가치를 증명하고, 고객들의 기대에 부응할 것”이라고 말했다.