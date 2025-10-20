동대문구, 청량리 일대 8개 전통시장 안전관리 실태 점검 … 24일까지 이필형 동대문구청장, 직접 방문해 상인들과 소통... 안전관리 실태 확인 및 화재예방 홍보

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 추석 연휴 이후 전통시장의 안전한 환경 조성을 위해 청량리 일대 8개 전통시장을 대상으로 안전관리 실태 점검과 화재예방 홍보활동을 펼친다.

이번 점검은 20일, 21일, 24일 3일간 진행되며, 이필형 동대문구청장이 직접 시장을 방문해 상인들과 소통하고 현장의 의견을 청취할 예정이다. 또 점포별 소화기 비치 여부를 비롯해 소화시설, 전기·가스시설 등 주요 안전관리 현황을 세밀히 점검한다.

이 구청장은 20일 아침 청량리종합시장 등을 방문해 화재취약 요인을 꼼꼼히 살피며 안전관리의 중요성을 강조했다.

더불어 상인들에게 화재예방 안내 홍보물을 배부하며 생활 속 안전수칙 준수를 당부했다. 홍보물에는 전기·가스시설의 안전사용 생활화, ‘1점포 1소화기 비치’ 실천, 소화전 및 소방통로 주변 주정차·물품 적치 금지 등 실천 가능한 예방수칙이 담겨 있다.

이필형 동대문구청장은 “전통시장은 단순한 상거래 공간이 아니라 지역 공동체의 얼굴”이라며“구와 상인이 함께 협력해 사고 없는 안전한 시장, 믿고 찾을 수 있는 시장을 만들어가겠다”고 밝혔다.