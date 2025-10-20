- 10.15 부동산 대책에 미적용 지역 반사 이익기대…

- 11월 분양예정 시흥거모 대방 엘리움, 분양가상한제 적용으로 실수요자 주목..

- 뛰어난 교통 및 편의환경 등 갖춰.. 선호도 높은 중대형 평면 구성

지난 10·15 부동산대책으로 서울과 수도권 내 주요 도시들이 대거 규제지역에 포함되면서, 규제를 비껴간 일부 지역에 시장의 관심이 주목받고 있다.

국토부는 기존 강남 3구 · 용산을 넘어 서울 전 자치구와 광명, 과천, 분당, 의왕 등 경기 12개 지역을 추가로 조정대상지역 및 투기과열지구로 지정했다.

이번 부동산 대책으로 해당 지역들은 담보인정비율 (LTV) 40% 제한 및 실거주 의무 부과 등의 강도 높은 규제를 적용받게 된다.

주택담보대출 한도 역시 아파트 가격에 따라 차등 조정되며 주택담보대출에 대한 스트레스 금리는 1.5%에서 3.0%로 상향되고, 1주택자가 전세대출을 받을 때도 총부채원리금상환비율 (DSR) 규제가 적용된다.

이러한 정부의 고강도 부동산 대책의 영향으로 비규제 지역의 신규 분양 예정 단지들이 주목받고 있다. 특히 비규제 지역에 해당하면서 분양가 상한제와 개발 호재까지 갖춘 브랜드 단지에는 더욱 많은 실수요자들의 관심이 쏠릴 것으로 보인다.

이러한 가운데 반사수혜가 기대되는 ‘시흥거모지구 대방 엘리움 더 루체Ⅰ·Ⅱ’가 11월 분양을 앞두고 있다.

시흥거모공공주택지구 내 S-2BL, B-2BL 일원에 조성되는 시흥거모 대방 엘리움은 1, 2단지, 총 682세대로 조성된다.

시흥거모 대방 엘리움은 공급감소와 분양가 상승이라는 불안정한 현 부동산 시장에서 안정적이고 합리적인 분양가로 아파트를 공급받을 수 있는 희소성 높은 분양가상한제 단지로 실수요자들의 기대를 모으고 있다.

인근 교통환경으로는 지하철 4호선과 수인분당선을 이용할 수 있는 신길온천역이 인접해 위치하고 있으며, 서해선, 신안산선(예정)을 이용할 수 있는 시흥시청역과 초지역을 통해 다양한 수도권 광역철도망을 이용함으로써 서울 주요 도심으로의 높은 접근성을 갖추었다.

또한 서안산IC 및 군자JC로의 진출입이 용이하며 영동고속도로, 광명시흥고속도로 등을 이용하여 인천광역시, 수원, 광명으로의 접근성도 우수하다.

더불어 시흥 배곧서울대병원(29년 개원예정), 시흥신세계프리미엄아울렛, 트레이더스안산점, 롯데백화점안산점 등 주변 생활 편의시설을 편리하게 이용이 가능하다.

여기에 단지 바로 인근 도일초등학교가 도보권에 위치해 있어 안전한 자녀 통학이 가능하며, 단지 앞 수변공원 조성(예정) 및 산들공원이 위치하고 있어 쾌적한 주거환경 프리미엄을 누릴 수 있다.

아파트는 선호도 높은 △84㎡ △122㎡의 실속 높은 4베이 구조에 중대형 평면 위주로 구성되어, 단지 내에는 실내골프연습장, 피트니스, 북카페 등이 적용된 커뮤니티 시설도 계획되어 있으며 입주민의 생활 편의성을 높일 전망이다. 주차걱정 없는 세대당 약 1.86대 1(1단지 기준)의 주차대수와 5.1m 광폭거실(84㎡ 기준), 거실통창 및 유리난간을 비롯한 특화설계도 적용될 예정이다.

해당 단지의 견본주택은 시흥시 장곡동 일대에 마련될 예정이다.