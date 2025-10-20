[헤럴드경제=김병진 기자]산림청이 2018년부터 8563만 달러(약 1220억원)를 들여 도입한 미국 에릭슨사의 대형 산불진화헬기 S-64헬기가 야간 비행 자격을 가진 조종사 부족으로 단 한 차례도 야간 산불 진화에 투입되지 못한 것으로 드러났다.

20일 국민의힘 정희용 의원(경북 고령군·성주군·칠곡군)이 산림청으로부터 받은 자료에 따르면 현재 산림청 산불진화헬기 총 50대 중 야간 운용이 가능한 헬기는 수리온 3대와 S-64 4대 등 총 7대다.

이 중 S-64의 경우 산림청이 2018~2020년과 2022년 4년간 미국 에릭슨사로부터 연간 1대씩 총 4대를 순차 도입했다.

S-64는 담수량 8000ℓ 규모의 대형헬기다.

1대당 도입 가격이 2000만 달러가 넘지만 도입 이후 지금까지 산림청에 S-64를 야간에 비행할 수 있는 조종사가 전무해 야간 운용이 불가능한 상태다.

S-64를 야간에도 비행하기 위해서는 별도의 자격을 취득해야 하지만 현재 이를 취득한 조종사 인력이 없는 것이다.

수리온의 담수량은 2000ℓ로 S-64의 4분의 1에 불과하다.

정희용 국회의원은 “대형산불이 발생한 경우 주간과 야간을 가리지 않고 24시간 진화에 나서야 하는데 산불 진화헬기가 핵심적인 역할을 수행할 것”이라며 “산림청은 S-64가 내년 봄철에는 야간에도 가동할 수 있도록 차질없이 준비해 빈틈없는 산불 대비 태세를 갖춰야 한다”고 말했다.