여객기 43대 중 차세대 항공기 7대 “기단 현대화 및 운항 안정성 강화”

[헤럴드경제=서재근 기자] 제주항공이 기단 현대화를 통한 체질개선과 운항 안정성 강화 노력의 일환으로 7번째 B737-8 구매기를 도입했다고 20일 밝혔다.

제주항공은 지난 2023년 차세대 항공기 B737-8 2대 구매 도입을 시작으로 올해 7월까지 같은 기종 4대를 도입했으며, 지난 10월 17일 오후 7번째 B737-8 구매기 도입을 완료했다.

이번 구매기 도입으로 제주항공은 총 43대의 여객기를 보유하게 됐으며, 이 가운데 차세대 항공기가 차지하는 비중은 16%로 늘었다. 구매기 비중도 늘어나 기존 B737-800NG 기종 5대와 차세대 항공기 B737-8 7대 등 여객기 43대 중 12대의 구매기를 보유하게 되어 전체 여객기 중 28%를 구매 항공기로 전환했다.

여객기 평균기령도 13.1년으로, 지난해 말 기준 여객기 평균기령 14년보다 낮아졌다.

제주항공은 연말까지 동일 기종 1대를 추가로 구매 도입하고, 경년 항공기를 반납하는 등 2030년까지 기단 현대화 프로젝트를 차질없이 진행해 평균 기령을 5년 이하로 낮출 계획이다.

제주항공 관계자는 “기단 현대화를 통한 체질개선으로 원가 경쟁력을 확보하고 운항 안정성을 강화하는 등 지속가능한 성장 기반을 구축하기 위해 노력하고 있다”며 “앞으로도 고객이 신뢰할 수 있는 안전운항 체계를 만들어 나갈 것”이라고 말했다.