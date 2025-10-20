[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 창업동아리 학생들이 지난 16일부터 18일까지 대만 타이베이 세계무역센터 제1전시장에서 열린 ‘2025 대만 이노테크 엑스포(Taiwan Innotech Expo 2025)’에서 은상, 동상, 특별상 등 총 5관왕의 쾌거를 거뒀다고 20일 밝혔다.

‘대만 이노테크 엑스포’는 대만 특허청이 주최하고 대만대외무역발전협회가 주관하는 아시아 최대 규모의 발명·기술 전시회로, 올해는 19개국 530여 점의 발명품이 출품돼 치열한 경쟁이 펼쳐졌다.

이번 전시회에 영남이공대는 창업지원단이 주관하는 ‘2025 YNC 글로벌 창업 역량 강화 프로그램’의 일환으로 선발된 창업동아리 3개 팀(9명)이 참가해 모두 수상하며 국제 무대에서 실력을 인정받았다.

은상을 수상한 ‘레밍즈’팀(ICT반도체전자계열 김호영, 이주환, 윤현준, 지도교수 정승현, 박성식)은 ‘화재 대피 시스템’을 출품해 호평을 받았다.

같은 부문 은상을 수상한 ‘Innovate’팀(스마트융합기계계열, 박성욱, 서인태, 우승엽, 지도교수 이재창)은 ‘팔 및 손목 재활기구’를 출품했다.

동상은 ‘레밍즈’팀과 ‘N.A.P’팀이 각각 차지했다.

또 N.A.P’팀(소프트웨어융합과 이현구, 권빈, 박성훈, 지도교수 김준형)은 ‘AI 스마트 뷰티 거울 – 피부톤 기반 메이크업 추천 시스템’으로 동상을 수상했다.

특별상은 ‘Innovate’팀의 팔 및 손목 재활기구가 추가로 수상하며, 한 팀의 아이템이 2관왕에 오르는 성과를 거뒀다.

영남이공대는 이번 수상 성과가 단순한 기술 경쟁의 결과를 넘어 학생 중심의 실용 창업교육과 현장형 글로벌 역량 강화 프로그램이 결실을 맺은 것이라고 평가했다.

영남이공대 이재용 총장은 “학생들의 혁신적인 아이디어가 국제 무대에서 실용성과 창의성을 동시에 인정받아 매우 자랑스럽다”며“앞으로도 창업지원단과 연계해 실용기술 기반의 창의인재를 양성하고 세계가 인정하는 직업교육 선도대학으로 나아갈 수 있도록 다각적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.