[헤럴드경제=양대근 기자] 한국앤컴퍼니그룹의 한국타이어앤테크놀로지㈜(대표이사 안종선·이상훈, 이하 한국타이어)가 레이싱 타이어를 독점 공급하는 국제자동차연맹(FIA) 주관 세계 최정상급 모터스포츠 대회 ‘2025 월드 랠리 챔피언십(이하 WRC)’의 12라운드 ‘중부 유럽 랠리(Central European Rally)’가 19일(현지시간) 독일 바이에른주 파사우 일대에서 성황리에 종료됐다.

이번 대회는 총 18개 스페셜 스테이지(SS), 약 307km의 포장 도로로 구성돼 드라이버들에게 도전적인 타막(Tarmac) 무대 중 하나로 여겨졌다. 체코 구릉지를 가로지르는 넓고 빠른 도로부터 바이에른 숲의 좁고 미끄러운 기술 코스까지, 구간마다 노면 특성과 그립이 급격히 변했고 가을철 소나기·안개·큰 일교차까지 더해지며 매 스테이지가 변수로 가득했다.

한국타이어는 타막 전용 랠리 타이어 ‘벤투스 Z215(Ventus Z215)’와 ‘벤투스 Z210(Ventus Z210)’으로 대회를 적극 지원했다. 마른 노면에서 뛰어난 코너링과 핸들링을 제공하는 ‘벤투스 Z215’와 젖은 노면 및 악천후에서 강력한 접지력과 배수 성능을 발휘하는 ‘벤투스 Z210’은 변화무쌍한 조건 속에서도 드라이버들의 완주를 뒷받침하며 프리미엄 기술력을 입증했다.

치열한 접전 끝에 ‘토요타 가주 레이싱 월드 랠리 팀(Toyota GAZOO Racing World Rally Team)’의 칼레 로반페라 선수가 우승을 차지하며 ‘이슬라스 카나리아스 랠리’, ‘핀란드 랠리’에 이어 세 번째 트로피를 거머쥐었다. 이로써 토요타는 통산 9번째 제조사 부문 챔피언 타이틀을 확보, 과거 시트로엥의 8회를 넘어섰고, 직전 최다 기록 보유팀인 란치아(10회)와의 격차를 단 1점 차로 좁혔다.

이번 랠리 결과로 엘핀 에반스가 총점 247점으로 종합 선두에 오르고 ‘토요타 가주 레이싱 월드 랠리 팀’의 세바스티엥 오지에가 칼레 로반페라와 총점 234점으로 공동 2위를 기록하는 등 최종 드라이버 챔피언십의 향방이 한층 뜨거워지며 남은 라운드에 대한 기대감이 더욱 고조되고 있다.

다음 13라운드는 11월 6일부터 9일까지 일본 아이치현 및 기후현 일대에서 열리는 ‘일본 랠리(FORUM8 Rally Japan)’로 이어진다. 좁고 꼬불거리는 산악 아스팔트 코스를 비롯해 시야 확보가 어려운 다양한 코스로 구성되어 정밀한 주행이 요구되는 만큼, 작은 실수도 치명적인 결과로 직결될 수 있는 시즌 후반부 난코스로 꼽힌다.

한편, 한국타이어는 FIA 및 주요 글로벌 완성차 브랜드와 협력해 8개국 이상에서 2000km가 넘는 실차 테스트를 수행, FIA 공식 인증을 획득한 고성능 랠리 타이어를 개발해왔다. 이를 바탕으로 2025 시즌부터 3년간 WRC 전 클래스에 독점 공급을 이어가며, 글로벌 통합 브랜드 ‘한국(Hankook)’의 프리미엄 가치를 지속적으로 강화하고 있다.