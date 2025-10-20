4년 만에 한국 선수 챔피언 탄생 호남 지역 첫 LPGA 정규 투어 성공적 개최 “프리미엄 갤러리 관람 문화 선도”

[헤럴드경제=서재근 기자] BMW 코리아는 지난 16일부터 19일까지 나흘간 전라남도 해남군에 위치한 파인비치 골프링크스에서 개최한 국내 유일의 미국 여자프로골프(LPGA) 정규 투어 대회인 ‘BMW 레이디스 챔피언십 2025’가 4년만에 한국 선수 챔피언을 탄생시키며 성황리에 막을 내렸다고 20일 밝혔다.

전국 각 지역의 명품 코스를 순회하며 대회를 치르고 있는 BMW 레이디스 챔피언십은 지역 경제와의 상생은 물론, 국내 골프 문화 발전을 위해 호남 지역 최초로 국제 골프 대회를 개최했다. 특히 이번 대회는 지역 골프 팬들의 뜨거운 성원과 환호속에 총 6만여 명(6만599명)의 갤러리가 방문했다. 파이널 라운드에는 하루 동안 3만여 명의 팬들의 발길이 이어졌다.

특히, 이번 대회에서는 새롭게 선보인 갤러리 프로그램이 눈길을 끌었다. 프리미엄 관람 경험을 위해 새롭게 마련한 옥토버페스트 라운지와 BMW 브랜드의 럭셔리한 품격을 그대로 느낄 수 있는 엑설런스 라운지 패키지를 비롯해 원거리 갤러리의 편의성을 높인 1박 2일 갤러리 티켓이 모두 조기 완판되며 팬들의 호응을 이끌었다.

BMW 코리아는 대회를 찾은 갤러리들의 성원에 보답하기 위해 다양한 현장 이벤트와 특별 전시를 마련했다. 8번홀 홀인원 기록 선수를 맞힌 갤러리에게 ‘뉴 MINI JCW 컨트리맨 증정 이벤트’를 진행하는 한편, 스탬프 투어와 스크린 퍼팅 게임 등 참여형 프로그램과 BMWxWAAC 콜라보 제품 및 2025 BMW AG 신규 골프 컬렉션 공개 등 다양한 현장 이벤트들이 진행됐다.

또한 갤러리 플라자 내 전시 공간에서는 ‘i7 xDrive60 BMW 코리아 30주년 기념 스페셜 에디션’이 일반에 최초로 공개됐다. 이 외에도 현대미술의 거장 이건용 작가와 협업한 초고성능 럭셔리 전기 세단 ‘i7 M70 xDrive’ 아트 래핑 작품, i7 30주년 모델과 함께 일반에 처음으로 공개된 고성능 왜건 ‘뉴 M5 투어링’, 그리고 대회 최초로 구성된 MINI 존에서 선보인 ‘올-일렉트릭 MINI JCW 에이스맨’이 갤러리들의 시선을 사로잡았다.

한상윤 BMW 코리아 대표이사는 “BMW 레이디스 챔피언십은 지역 사회와 팬 그리고 브랜드가 함께 만들어가는 골프 축제로, 호남 지역에서 처음으로 열린 이번 대회가 수많은 갤러리의 성원 속에 성공적으로 마무리되어 매우 뜻깊게 생각한다”라며 “한국 선수의 우승으로 더욱 특별한 감동을 선사한 이번 대회를 통해, BMW 코리아는 앞으로도 국내 골프 문화의 발전과 지역 사회와의 상생을 위해 지속해서 노력하겠다”고 말했다.

한편, 이번 대회에서는 김세영이 최종 합계 24언더파 264타로 일본의 하타오카 나사(20언더파 268타)를 제치고 우승을 차지했다. 이로써 김세영은 통산 13번째 LPGA 투어 우승 트로피를 들어 올렸다.