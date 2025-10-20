21일 수감 앞두고 심정 밝혀 “수감 중 어떤 특권도 원치 않아” “책을 쓰면서 시간을 보낼 것” 2007년 대선 전 측근들 비위 방치

[헤럴드경제=김수한 기자] 대선 자금 조달을 위해 측근들이 리비아에 접촉하도록 방치한 혐의로 징역형을 선고받은 니콜라 사르코지(69) 전 프랑스 대통령이 “감옥이 두렵지 않다”고 밝혔다.

20일(현지 시각) 로이터 통신에 따르면 사르코지 전 대통령은 프랑스 라트리뷴 디망슈와의 인터뷰에서 “나는 교도소 문 앞에서도 고개를 높이 들 것”이라며 이같이 밝혔다.

그는 어떤 특권도 요구하지 않을 것이라면서 수감 중 불평을 하거나 동정을 구하지도 않겠다고도 했다

그러면서 구치소 수감 기간에 책을 쓰면서 시간을 보낼 것이라고 덧붙였다.

사르코지 전 대통령은 2007년 대통령 선거를 앞두고 측근들이 리비아 당국에 접촉하는 것을 방치한 혐의로 1심에서 징역 5년을 선고받았다.

리비아에서 받은 불법 자금이 선거에 쓰였다는 의혹은 입증 증거 부족으로 무죄 판결이 내려졌다. 그는 오는 21일(현지시간) 파리 상테 교도소에 수감된다.

사르코지 전 대통령은 지난 달 유죄가 선고된 뒤 “법치주의의 모든 한계가 유린당했다”고 비판하며 결백을 주장해왔다.