제16회 광주국제아트페어 23~26일 개최

김대중컨벤션센터서 나흘간 열려 11개국 94개 갤러리·특별전 3개

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 김창열, 김환기, 무라카미 다카시, 듀반 로페즈 등 세계적 거장들의 작품부터 지역 청년작가들의 신선한 시도까지, 미술시장의 흐름을 한눈에 만나볼 수 있는 예술축제가 열린다.

광주광역시가 주최하고 광주문화재단이 주관하는 제16회 광주국제아트페어 ‘아트:광주’가 오는 23일부터 26일까지 김대중컨벤션센터 전관에서 개최된다.

올해 아트광주는 국내외 11개국 94개 갤러리가 참여해 총 105개 전시 부스를 운영하며, 광주지역 갤러리만 45곳이 참여해 지역 미술 생태계의 성장 기반으로서의 역할을 강화한다. 선화랑, 아트웍스파리서울, 갤러리 그림손 등 국내 대표 갤러리와 함께 일본, 프랑스, 인도, 미국, 스페인 등 해외 갤러리들도 대거 참여해 아트광주가 중추적인 미술작품 유통 플랫폼으로 자리매김하고 있음을 보여준다.

전시에는 김창열, 김환기, 백남준, 곽훈, 이배, 정상화 등 국내 거장들과 무라카미 다카시, 듀반 로페즈 등 해외 작가들의 주요 작품이 소개된다. 지역 갤러리 궁동화랑은 오지호, 천경자 등 호남 근현대 미술사를 대표하는 작가들을, 예술공간 집은 이이남, 이매리 등 현재 미술시장에서 주목받는 작가들을 선보인다.

올해는 본 전시 외에도 세 가지 특별전이 마련된다. ‘거장의 숨결 展’에서는 여수 출신의 천재화가 손상기 화백의 작품 세계를 광주 최초로 소개한다. ‘프로포즈 展’은 지역 컬렉터들이 소장한 국내외 주요 작가 23인의 작품을 통해 예술품 수장의 사회적 의미를 공유한다. ‘라이징 스타 展’은 공모를 통해 선정된 손지원, 정송희, 권예솔 등 지역 청년작가들의 작품을 통해 광주 미술의 미래를 조망한다.

관람객을 위한 혜택도 다양하다. 올해 처음으로 판매되는 VIP 티켓은 동반 1인 포함 자유입장, 도록 및 아트상품 50% 할인, 컬렉터스 라운지 입장, 전문 도슨트 투어 예약 등 차별화된 관람 경험을 제공한다. 일반권, 청소년권, 어린이권도 사전예매 시 최대 20% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

전시 환경도 대폭 개선됐다. 대형 S타입 부스를 20개로 확충하고, 컬렉터스 라운지, 퍼블릭 라운지, 익시비터 라운지 등 휴게 공간을 확대해 관람객과 갤러리 관계자 모두가 편안하게 교류할 수 있는 품격 있는 공간을 마련했다.

부대행사도 풍성하다. 본 행사에 앞서 광주 주요 미술관 6곳과 함께하는 ‘광주미술주간’이 진행되며 스탬프 투어를 통해 아트상품을 받을 수 있다. 행사장 내에는 청년기업과 협력한 예술체험 부스가 운영된다. 또 가족 단위 관람객을 위한 아이 돌봄 서비스도 제공된다. 전문 도슨트가 동행하는 투어 프로그램은 아트광주 홈페이지에서 사전예약 가능하다.

광주은행은 리드 파트너로 참여해 ‘광주화루’ 수상 작가들의 전시부스를 운영하며, 홀리데이인 광주는 티켓 인증 시 숙박 할인 혜택을 제공하는 특별 패키지를 마련했다.

노희용 광주문화재단 대표이사는 “광주가 아시아문화중심도시로 자리매김하는 데 중요한 역할을 하도록 세심하게 이번 행사를 준비했다”며 “가족이나 친구들과 부담 없이 방문해 관람하고, 마음에 드는 작품이 있다면 큰 작품이 아니더라도 하나쯤 소장해보길 권한다”고 말했다.