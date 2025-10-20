랩어카운트 8종 상품 1000만원 이상 가입 고객

[헤럴드경제=신주희 기자] IBK투자증권이 고객 맞춤형 자산관리 서비스를 확대하기 위해 연말까지 ‘랩어카운트 가입 이벤트’를 진행한다고 20일 밝혔다.

이벤트 기간 동안 IBK투자증권 영업점에서 랩어카운트 상품에 1000만 원 이상 가입한 고객은 1만 포인트 네이버페이 포인트를 받게 된다. 6개월 이상 잔고를 유지하면 1만 포인트가 추가 지급되어 총 2만 포인트 혜택이 제공되며, 상품 유형별로 가입할 경우 최대 8회까지 포인트 수령이 가능하다.

이벤트 대상 상품은 ▷EPI 글로벌 자산배분 자문형랩 3종(안정형/인컴형/성장형) ▷참 좋은 국내주식 체슬리(박세익) 랩 ▷참 좋은 국내주식 블랙넘버스(퀀트전략) 랩 ▷콴텍 AI 글로벌ETF 자문형 랩 ▷미국 장기국채ETF 자문형 랩 ▷IBKS 소액국채 BLASH 랩 등 총 8종이다.

해당 상품들은 투자자 성향에 따라 안정추구형(위험등급 4등급)부터 공격투자형(위험등급 1등급)까지 다양하게 구성, 고객은 본인의 투자 성향과 목적에 맞는 상품을 선택할 수 있다.

이벤트 참여를 원하는 고객은 IBK투자증권 고객센터를 통해 가까운 영업점을 확인한 뒤 방문하여 이벤트 대상 랩어카운트 상품에 가입하면 된다. 단, 온라인 가입을 통한 이벤트 참여는 불가하다.

IBK투자증권 관계자는 “다양한 투자 성향에 맞춘 랩어카운트를 통해 고객들이 보다 체계적이고 전문적인 자산관리를 경험할 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다”며 “앞으로도 고객 맞춤형 투자 서비스 및 혜택을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

해당 상품들의 랩 서비스는 고객 계좌 별로 운용, 관리되는 투자 일임계약으로 투자자는 IBK투자증권으로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있다. 자산 가격 변동, 신용 등급 하락, 환율 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있다.