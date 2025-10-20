주요 행사장 및 인근 주요 전력설비 ‘4중 전원’으로 돌발상황 대비

[헤럴드경제=배문숙 기자]한국전력은 이달 말 경주에서 개막하는 ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의’의 성공적인 개최를 위해 안정적인 전력 운영 준비를 모두 마쳤다고 20일 밝혔다.

이날 한전에 따르면 김동철 한전 사장이 지난 17일 직접 APEC 정상회의 주 행사장인 화백컨벤션센터(HICO)와 최고경영자(CEO) 서밋이 열리는 경주예술의전당을 찾아 돌발 상황에 대비한 전력공급 안정대책과 비상 대응체계를 점검했다.

김 사장은 현장 점검에서 “APEC 정상회의는 국가 위상을 높이는 국제행사인 만큼 전력 공급에 단 한 순간의 차질도 발생해선 안 된다”며 “24시간 상시 비상대응 체계와 유관기관 간 협조를 철저히 유지해 달라”고 당부했다.

한전은 APEC 정상회의를 앞두고 지난 8월부터 10월 초까지 행사장 공급선로와 전력설비 1만2천926개소, 행사장 수전설비 64개소에 대해 열화상 진단장비 등을 활용한 정밀점검을 완료했다.

정상회의 기간에는 ‘APEC 전력확보 종합상황실’을 운영하고, 실시간 전력 모니터링 시스템을 통해 전력공급 상황을 상시 점검할 계획이다.

회의장 등 주요 행사장의 경우 4중 전원(주전원·예비전원·비상발전기·무정전전원장치)을 확보해 어떤 돌발상황이 벌어져도 차질 없이 행사를 진행할 수 있도록 준비를 마쳤다.

한전은 “국가 중요 행사가 성공적으로 개최될 수 있도록 안정적인 전력 공급 관리에 최선을 다하겠다”고 말했다.