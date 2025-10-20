10월 25일 명보아트홀 인근에서 낮12시~저녁8시 ‘2025 이순신축제’ 열려 주민들과 만든 새로운 도시브랜드 ‘이순신1545 중구’ 선포

[헤럴드경제]-=박종일 선임기자]충무공 이순신 생가터 인근 명보아트홀 사거리 일원이 새로운 축제로 물든다.

서울 중구(구청장 김길성)가 25일 낮12시부터 저녁 8시까지 ‘2025 이순신 축제’를 개최한다. 올해 첫선을 보이는 축제는 주민들과 함께 ‘이순신 장군의 탄생지, 중구’의 정체성을 되새기며 ‘이순신1545 중구’ 선포, ‘철인 이순신’ 선발, 120명이 채우는 대형캔버스, 해군홍보대 공연, 205m 먹거리존 등 다채로운 프로그램을 펼친다.

◆ 중구의 새로운 도시브랜드 ‘이순신1545 중구’선포

축제의 문은 중구의 새로운 도시브랜드 ‘이순신1545 중구’ 선포식으로 힘차게 열린다. 주민들과 지난 5월부터 머리를 맞대고 탄생시킨 충무공 이순신 탄생지 도시브랜드가 이날 공식 선포된다. ‘이순신1545 중구’는 이순신 장군이 태어난 1545년을 뜻하며 충무공의 지혜와 용기, 불굴의 정신이 시작된 중구의 정체성을 담았다.

◆ 열정로 채우는 거리 ‘순신 ROCK’

명보사거리의 메인무대에서는 다양한 공연과 퍼포먼스가 이어진다. 해군홍보대 비보잉팀의 박진감 넘치는 무대를 시작으로, 중구 홍보대사 김태연의 특별무대와 태권도·치어리딩·한국무용 등 K-공연이 이어져 분위기를 달군다.

특히,‘철인이순신 체력왕 콘테스트’본선이 진행돼 제1대 철인이순신도 선발한다.동별 단체전과 개인전으로 나눠 진행된다. 동별 단체전은 4명으로 구성된 동 대표팀이 로잉머신 1,545m 완주에 도전하며 협동심을 겨룬다. 개인전은 예선전을 통과한 성인 남성부, 성인 여성부, 소년부 각 20명이 체력을 겨루며 이순신 장군의 불굴의 의지와 강인한 체력을 재현한다.

명보아트홀 광장에서는 216만명의 구독자를 보유한 유튜버 이도현의 철봉 퍼포먼스가 펼쳐지고, 마지막 무대 공연은 해군홍보대 프린지 공연으로 채워진다.

◆ 시간과 세대를 잇는 체험존‘순신 PLAY’

어린이부터 어르신까지 모두가 즐길 수 있는 다채로운 체험도 준비됐다. 소년 이순신을 주제로 과거·현재·미래를 오가는 체험 공간이 꾸며진다. 전통 놀이터, 거북선·매직큐브 만들기, 조선의 캐리커쳐, 나만의 난중일기·컬러링, 고무신 다육이, 이순신 인형극으로 조선시대를 만나고, 아트방향제 만들기, 타투, 펀치 슛 게임, 암벽 에어바운스, 아순신 낙서 놀이가 현재의 감각을 더한다. MR양궁 챌린지, 하늘을 나는 장군, 드론 축구등을 통해 미래의 상상력을 자극한다.

◆‘순신 MARKET’&‘중구 PR-ZONE’

특별한 장터도 열린다. 르에시 향수공방, 꾸울과자점 쿠키, 애리스 도자기, 순신금은방 등 10개의 다양한 마켓에서 지역 상인과 예술가들이 함께 만든 독창적인 상품이 판매된다.

이와 함께 충무공 이순신 체험관<그분이 오신 집>에서는 문화해설사 도슨트와 난중일기 윷점 기록, 덕담 뽑기 체험도 마련됐다. 또한 중구구립도서관에서 가죽공예로 나만의 이순신 바다거북이 책갈피 만들기 체험을 운영하고, 중구교육지원센터와 함께<이순신 키링 만들기>, 청소년센터와 함께<가족 티셔츠 만들기>가 진행된다.

약수노인종합복지관에서는 어르신이 직접그린 이순신 그림과 명언 캘리그라피 전시·체험과 거북선 종이접기를 운영한다. 색색의 플라스틱 뚜껑을 활용해 <업사이클링 거북선 만들기>와 기억력 향상을 위한 명량일기 작성 및 컬러링북 체험과 혈압 등 건강체크도 준비돼 있다.

이순신 장군 등신대, 트릭아트, 남산자락숲길 속 이순신 기물 등 다양한 포토존도 구성해 추억을 남길 수 있다.

◆ 먹거리로 풍성하게 채운‘순신 FIELD’

소년 이순신의 집에 초대를 받아 즐기는 컨셉의 먹거리 존도 풍성하다.

중구의 전통시장과 맛집들이 참여해 손맛과 활기가 느껴지도록 가득 채웠다. 중구 전통시장별 명물 상품을 최저가로 판매하고 중구 내 대표 맛집이 총출동한다. 금돼지식당, 태극당, 은주정, 마복림떡볶이, 올디스타코 등 유명 맛집이 참여한다.

서울중구전통시장상권발전소가 주관한‘이순신 밥상요리 상품화 경연대회’에 출품한 전통과 현대가 어우러진 신개념 먹거리 상품도 선보인다. 또한, 전통음식 체험과 나만의 에코백 만들기, LED 논네온으로 나만의 간판 만들기 등이 더해져 축제의 흥미를 돋운다.

◆ 소년 이순신의 발자취를 따라서 ‘스탬프 투어’

스탬프 이벤트에 참여하면 축제를 더욱 알차게 즐길 수 있다 축제장 곳곳에 마련된 체험부스와 홍보부스, 포토존 등을 방문하면 스탬프를 모을 수 있다. 스탬프 7개를 모은 선착순 1,545명에게는 기념품을 증정할 예정이다.

◆ 주민들과 함께 만드는 축제

축제 곳곳에는 주민들의 손길이 더해진다. 동별로 주민 2명씩 총 30명을 선발해, ‘1545 순신지기’로 축제에 참여한다. 축제 홍보부터 당일 축제 현장 운영 지원까지 맡는다.

또한, 주민 120여명이 참여해 각자가 색칠한 캔버스 조각을 이어 만든, 대형 미술 그림 프로젝트인 ‘드로잉 이순신·드리밍 이순신’ 그림도 공개돼 주민들과 함께 만드는 축제의 의미를 더하고, 철인이순신 선발 대회와 중구 청소년들이 펼치는 무대 등을 통해 주민이 주인공이 되는 축제로 마련했다.

◆ 일주일 전부터 즐기는‘이순신 위크(Week)’

축제의 열기는 일주일 전부터 시작된다. 중구는 본격적인 축제에 앞서, 10월 18일부터 24일까지를 ‘이순신 위크(week)’로 지정했다. 이 기간에는 중구 전역에서 충무공과 관련된 다양한 프로그램이 펼쳐진다. ‘이순신의 길 도보투어’, ‘활쏘기 체험’, ‘충무공 창작뮤지컬 <나의 길>’,‘영어체험 프로그램’, ‘한글조형아트 전시’, ‘반려견 축제’ 등 37개의 다양한 사전행사가 이어지며 축제에 대한 기대감을 한껏 끌어올린다.

김길성 중구청장은 “이번 축제는 충무공 이순신 장군의 정신을 주민들과 함께 오늘의 중구 속에 되살리는 축제”라며 “주민들과 함께 중구에 사는 자긍심을 되새기고, 역사와 전통을 토대로 미래로 나아가는 ‘이순신 탄생지, 중구’의 도시브랜드를 굳건히 세워가겠다”고 말했다.