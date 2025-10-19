마포구 ‘제18회 마포나루 새우젓축제’ 마지막 날인 10월 19일 오후 월드컵공원 평화의광장에서 ‘제32회 마포구민의 날’ 기념 구민상 시상

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 ‘제18회 마포나루 새우젓축제’의 마지막 날인 10월 19일 오후 월드컵공원 평화의광장에서 ‘제32회 마포구민의 날’ 기념행사를 열고, 지역사회 발전을 위해 헌신한 구민들의 노고에 감사의 마음을 전했다.

‘제32회 마포구민의 날’을 축하하기 위해 현장에는 박강수 마포구청장과 국회의원 등 내빈 등 약 2000여 명이 참석해 자리를 빛냈다.

이날 기념식에서 마포구 구민상을 받게 된 구민은 총 20명으로, 시상 부문은 문화상(김기중, 최재홍), 체육상(남현, 홍금순, 황재호), 안전·환경상(김기덕, 김옥자, 어숙희), 교육상(박영희, 홍정연, 마포청소년문화의집), 효행·선행상(김경원, 김두경, 김점동), 봉사·기부상(윤남식, 이병석, 전정미), 지역발전상(권경환, 이석구, 조규식)이다.

구민상은 박강수 마포구청장이 직접 시상, 행사장을 가득 메운 참석자들은 수상자들의 이름이 호명될 때마다 박수로 축하를 전했다.

또 마포구를 빛낸 자랑스러운 수상자들을 위해 마포구립합창단의 축하 공연이 이어졌다.

박강수 마포구청장은 “구민 여러분 한 분 한 분의 헌신과 참여가 오늘의 마포를 만들었다”며 “앞으로도 구민이 주인인 마포, 모두가 행복한 마포를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.