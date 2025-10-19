[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 지난 17일 천마역사관에서 필리핀 아테네오 데 다바오대(Ateneo de Davao University, AdDU)와 사회복지 분야 국제 교육협력 및 인재양성을 위한 업무협약을 체결했다.

협약식에는 영남이공대 이재용 총장을 비롯해 강경우 국제대학 학장, 사회복지서비스과 교수진이 참석했으며 AdDU에서는 리아 메 자빌레스-에바스코(Leah Mae Jabilles-Evasco) 학과장과 크리스티 루 타밍(Kristi Lou Taming) 교수 등 사회복지학과 교수진이 참석했다.

이번 협약을 통해 양 기관은 사회복지 분야의 교육, 연구, 현장실습, 국제 교류 프로그램을 단계적으로 운영하기로 합의했다.

주요 협력 내용은 사회복지 전공 학생의 국제 현장실습, 사회복지 및 문화 분야의 국제 연대·교류 프로그램, 교수 및 전문가 상호 방문·특강 프로그램, 공동 연구 및 학술 세미나 운영 등이 포함됐다.

양 기관은 앞으로 아동·여성복지, 지역사회개발, 노인복지, 재난관리, 이주·난민 지원, 평화 및 인권 교육 등 9개 주요 사회복지 분야를 중심으로 교육과 연구, 현장연수 프로그램을 운영하기로 했다.

영남이공대 이재용 총장은 “학생들이 국제 현장에서 다양한 복지 시스템과 문화를 직접 배우고, 이를 지역사회 발전에 환원할 수 있는 전문인으로 성장하길 기대한다”라고 말했다.