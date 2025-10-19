[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]HS화성은 지난 17일 본사 컨퍼런스홀에서 한국과학기술연구원(KAIST) 김재경 교수를 초청해 ‘인공지능 시대의 사고 방법’을 주제로 특별강연을 했다.

이번 강연은 급변하는 인공지능(AI) 환경 속에서 임직원들의 사고방식 전환과 기술 활용 역량을 높이기 위해 마련됐다.

김 교수는 인공지능의 개념과 원리를 비롯해 실제 산업 현장에서의 적용 사례를 소개하며 데이터 기반의 사고법과 확률적 의사결정의 중요성을 강조했다.

또 베이즈 정리를 기반으로 한 합리적 의사결정 모델을 중심으로 ▲분양 성공률 예측 ▲안전사고 확률 분석 ▲교량 및 터널 구조물의 안전 진단 ▲콘크리트 양생 불량 감지 등 건설산업에 적용 가능한 구체적 활용 방안을 제시해 임직원들의 실무 이해도를 높였다.

HS화성 이종원 회장은 “이번 강연을 통해 임직원들이 AI 기술을 보다 실무적으로 이해하고 건설산업의 혁신과 경쟁력 강화를 위한 인사이트를 얻는 뜻깊은 시간이었다”고 말했다.