557억원 투자해 갈륨 회수공정 신설 2028년부터 본격 연간 15.5톤 생산 中 수출통제로 수급 ‘비상’ 국내 자원 안보 확보 차원

[헤럴드경제=성연진 기자] 고려아연이 반도체 핵심 원료인 게르마늄 생산 시설에 이어 갈륨 공장 신설에도 나선다. 미·중 무역전쟁 격화로 전략 광물 공급망 안정이 중요 과제로 떠오른 가운데 국내 자원 안보 강화에 앞장서겠다는 행보로 주목된다.

고려아연은 오는 2027년 12월까지 2년여간 약 557억원을 투자해 울산 온산제련소에 갈륨 회수 공정을 신설하기로 결정했다고 19일 밝혔다. 온산 갈륨 공장은 2028년 상반기 시운전 후 본격적인 상업 가동에 들어가고, 연간 약 15.5t의 갈륨을 생산하는 것이 목표다. 이를 통한 기대 수익은 연 110억원 규모다.

갈륨은 반도체를 비롯해 태양광 패널, 레이저, 야간 고글, 발광다이오드(LED), 고속집적회로 등 첨단산업의 원료로 쓰인다. 이에 한국은 자원안보특별법에서 정부가 특별 관리하는 핵심 광물 33종 중 하나로 갈륨을 지정했다. 미국 역시 갈륨을 에너지법에 따른 ‘핵심 광물’(Critical Minerals) 목록에 올려 국가안보 차원에서 엄격히 관리하고 있다.

하지만 이처럼 중요 광물로 취급하는 갈륨은 전 세계 생산량(지난해 기준, 약 762t)의 99%를 중국이 담당할 정도로, 중국 의존도가 특히 높은 핵심 광물로도 꼽힌다. 한국 역시 갈륨 수입에 있어 중국 의존도가 70% 이상으로 절대적이다.

이 와중에 중국은 미·중 반도체 전쟁에 따라 재작년 8월부터 갈륨·게르마늄에 대한 수출 통제를 단행한 데 이어 작년 12월에는 갈륨의 대미 수출을 금지하는 조처를 했다.

이에 반도체 등 첨단산업에 사활을 걸고 있는 주요 국가와 기업에는 갈륨 확보가 최우선 과제가 됐다.

중국의 갈륨 수출통제 직전인 2023년 6월 30일 런던금속거래소 기준 갈륨 가격은 1㎏당 257.50달러 수준이었으나 2년 후인 올해 6월 30일 782.50달러로 껑충 뛴 데 이어 최근인 지난 17일에는 1112.50달러까지 치솟으며 2년 3개월 만에 4배 이상 올랐다.

때문에 고려아연의 갈륨 생산 소식은 공급망 안정을 위한 글로벌 첨단산업 업계의 주목을 받을 것으로 보인다.

고려아연은 “최근 사내 연구소와 핵심 기술진을 중심으로 고도화된 갈륨 회수 기술 상용화와 최적화에 성공하면서 공장 신설 비용을 줄일 수 있게 돼 충분한 수익성을 확보할 수 있을 것으로 기대한다”고 설명했다.

고려아연은 또 갈륨 생산 공정의 부산물로 또 다른 전략 광물인 인듐을 연간 16t 이상 확보할 수 있어 추가 수익이 기대된다고 설명했다. 인듐은 반도체와 재생에너지 등 주요 첨단산업에 쓰이는 희소금속으로, 중국 의존도가 절대적으로 높다. 공급망 위기 속에 최근 5년간 가격도 약 2배 상승했다.

고려아연은 작년 기준으로 연간 약 150t의 인듐을 생산하며 전 세계 인듐 수요의 약 11%를 책임지고 있다. 이는 중국을 제외하면 세계 최대 규모다.

고려아연은 최윤범 회장이 지난 8월 미국에서 열린 한미 정상회담에 경제사절단으로 동행해 세계 최대 방산 기업인 미국 록히드마틴과 ‘게르마늄 공급·구매 및 핵심 광물 공급망 협력을 위한 양해각서(MOU)’를 맺고 2028년까지 온산제련소에 게르마늄 생산 공장을 구축해 연간 10t을 생산하기로 하는 등 탈중국 전략 광물 공급망의 중요한 역할을 담당하고 있다.

고려아연 관계자는 “중국의 수출통제와 전 세계적인 공급망 불안, 첨단산업 경쟁력 강화를 위한 각국의 치열한 전략 광물 확보전 등으로 국가 경제와 안보 측면에서 전략 광물의 중요성이 한층 높아졌다”며 “고려아연은 국내 유일의 전략 광물 허브로서 해당 분야에 대한 투자와 기술 향상 노력으로 기술 자립도를 높이고 공급망 안정에 기여하겠다”고 말했다.