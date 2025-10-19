[헤럴드경제=고승희 기자] 넷플릭스 인기 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬헌터스’(케데헌)가 팝스타 테일러 스위프트의 공세 속에서도 영국 오피셜 차트의 최상위권을 지켰다.

최근 공개된 영국 오피셜 차트에 따르면 ‘골든’(Golden)은 싱글 차트 ‘톱 100’에서 3위에 올랐다. 이번주로 벌써 17주 연속 차트인 기록이다.

‘골든’은 6월 말 93위로 이 차트에 처음 진입한 이후 지난다까지 통잔 여덟 번의 1위를 차지했다.

‘케데헌’ OST에 수록된 또 다른 곡들도 꾸준히 인기다. ‘유어 아이돌’(Your Idol)은 10위, ‘하우 잇츠 던’(How It‘s Done)은 12위로 차트에 재진입했다. 트와이스가 부른 ’테이크 다운‘(Takedown)은 93위로 올랐다.

이번주에 새롭게 진입한 K-팝 가수의 곡으로는 블랙핑크 지ㅅ와 원디렉션 출신의 제인이 협업한 신곡 ‘아이즈 클로즈드’(EYES CLOSED)다. 이 곡은 37위로 데뷔했다.

캣츠아이의 ‘가브리엘라’(Gabriela)는 38위, 발매 1주년에도 여전히 차트를 지키고 있는 로제의 히트곡 ‘아파트’(APT.)는 67위에 올랐다.