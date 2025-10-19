2027년까지 약 556억원 투자, 갈륨 회수 공정 신설 2028년부터 연간 15.5톤 생산 갈륨, 중국이 전 세계 생산량 98.7% 차지 안티모니·게르마늄 이어 세 번째 전략광물 생산체계 구축 “국내 넘어 글로벌 전략광물 허브로 자리매김”

[헤럴드경제=서재근 기자] 고려아연이 국내 자원 안보 강화와 글로벌 공급망 안정화에 앞장서기 위해 전략광물인 게르마늄 생산 시설 구축에 이어 이번엔 중국의 수출규제 1호 품목이었던 갈륨 회수 공장 신설에 나선다.

고려아연은 이달부터 오는 2027년 12월까지 약 557억원을 투자해 울산 온산제련소에 갈륨 회수 공정을 신설한다고 19일 밝혔다.

고려아연은 연구소와 핵심 기술진을 중심으로 ‘최신화한 갈륨 회수 기술’ 상용화와 최적화에 성공하면서 공장 신설 비용을 줄일 수 있게 돼 충분한 수익성을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 오는 2028년 상반기 시운전을 마치고 본격 상업 가동에 돌입하면 연간 약 15.5톤의 갈륨을 생산해 약 110억원의 이익(갈륨 가격 1㎏당 920달러 기준)을 올릴 것으로 전망된다.

갈륨은 반도체와 LED, 고속 집적회로 등 주요 첨단산업에서 필수적으로 쓰인다. 이에 우리나라 정부는 자원안보특별법에서 정한 핵심광물 33종의 하나로 갈륨을 지정해 특별 관리하고 있다. 미국 정부도 에너지법에 따라 정한 ‘Critical Minerals’ 목록에 갈륨을 포함해 국가 안보 측면에서 엄격하게 관리한다.

그러나 전 세계 갈륨 생산량 약 762톤의 무려 98.7%(2024년 기준)를 담당하는 중국이 대미 수출을 전면 금지하는 등 통제에 나서면서 갈륨 확보는 주요 국가와 기업에 최우선 과제가 됐다.

고려아연은 향후 갈륨 생산을 본격화하면 해당 공정의 부산물에서 또 다른 전략광물인 인듐까지 연간 16톤 이상 추가로 확보할 수 있게 돼 80억원 수준(인듐 가격 1톤당 5억원 기준)의 추가 이익까지 얻을 수 있을 것으로 내다보고 있다. 인듐은 반도체와 재생에너지 등 주요 첨단산업에 쓰이는 희소금속으로 최근 5년간 가격이 약 2배 상승했다.

고려아연 관계자는 “중국의 수출통제와 전 세계적인 공급망 불안, 첨단산업 경쟁력 강화를 위한 각국의 치열한 전략광물 확보전 등으로 국가경제와 안보 측면에서 전략광물의 중요성이 한층 높아졌다”며 “고려아연은 국내 유일의 전략광물 허브로서 해당 분야에 대한 투자와 기술 향상 노력으로 기술 자립도를 높이고 공급망 안정에 기여할 것”이라고 말했다.

한편, 고려아연이 정부에 국가핵심기술 범위를 확대해 새롭게 지정해줄 것을 요청한 ‘아연 제련 공정에서 저온·저압 헤마타이트 공정 기술’이 지난 1일 산업통상부가 발표한 ‘국가핵심기술 지정 등에 관한 고시 개정안’에 최종 포함됐다.

해당 공정 기술은 아연 제련업계에서 희소한 기술로 고려아연만이 유일하게 상용화해 경쟁사들과 차별화에 성공한 기술이다. 이를 통해 고려아연은 전 세계 아연 시장 점유율 1위 기업으로 발돋움했다. 앞서 지난해 11월 고려아연은 ‘니켈 함량 80% 초과 전구체 설계·제조 공정 기술’로 국가핵심기술 보유 기업으로 등록됐다.