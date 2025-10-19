서울시설공단과 MOU, 2300㎡ 복원 앞장 나무 심기, 민물고기 생태 조사, 환경 정화도

[헤럴드경제=김성우 기자] LX판토스(대표 이용호)는 17일 서울 청계천에서 ‘LX판토스 네이처로드(Nature Road) 프로젝트’ 활동을 진행했다고 밝혔다.

이번 프로젝트는 청계천 복원 20주년을 기념해 도심 속 하천생태계 및 생물다양성을 보전하고 지역사회에 기여하기 위해 기획됐다. 이를 위해 LX판토스는 청계천 관리기관인 서울시설공단과 업무협약을 맺고, 청계천 무학교부터 비우당교에 이르는 구간 약 2300㎡를 ‘LX판토스 네이처로드’로 지정했다.

청계천, 성북천이 만나는 합류지점으로서 중요한 하천생태계 기능을 하는 이 지역을 대상으로 지속적인 환경 보전 및 정화 활동을 이어간다는 계획이다.

실제 이번 활동에는 임직원 봉사자 20여 명과 지역 어린이 10명 등 총 30여명이 참가했다. 참가자들은 홍도화·산수유 등 새들의 먹이가 되는 수목을 직접 심고, 이어서 민물고기 생태 조사와 환경 정화 작업을 진행했다. 특히 임직원과 어린이들이 1:1로 매칭되어 함께 전문가 교육을 듣는 한편, 물고기를 채집·관찰하여 연구기관에 기초자료를 제공하는 프로그램이 운영됐다.

LX판토스 관계자는 “LX판토스 본사 인근에 위치한 청계천 생태계를 지키기 위해 임직원들이 자발적으로 참여하는 활동이라는 점에서 더 의미가 크다”며, “앞으로도 지역사회에 기여하는 사회공헌 활동과 ESG 기반 지속가능경영을 계속해서 실천해나갈 것”이라고 말했다.