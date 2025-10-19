대전 KAIST 본원서 리더십 특강 KAIST 학사, 석∙박사 모두 수료 엔지니어서 CEO로 커리어 전환 “유연한 사고로 가치 높여야”

[헤럴드경제=김현일 기자] 문혁수 LG이노텍 대표가 모교인 KAIST를 찾아 “시장의 니즈를 등한시한 신기술은 결국 진가(眞價)를 발휘하지 못한 채 사장되고 만다”며 가치 중심의 경영 철학을 소개했다.

19일 LG이노텍에 따르면 문혁수 대표는 지난 17일 대전 KAIST 본원에서 석사 과정에 재학 중인 학생 200여명을 대상으로 리더십 특강을 가졌다.

KAIST에서 학사부터 석∙박사 과정을 모두 수료한 문 대표는 LG이노텍에서 개발자로 회사 생활을 시작했다. 이후 광학솔루션연구소장, 사업부장 등을 거쳐 지난 2023년 CEO로 임명됐다.

문 대표는 “문제를 해결하는 과정 자체를 즐거워했던 성향이 학교에서 회사로, 엔지니어에서 경영자로 커리어를 지속 전환할 수 있었던 원동력이었다”고 설명했다.

이어 “열심히 개발해 좋은 제품을 만드는 것이 엔지니어의 최선이라고 생각할 수 있지만 제품을 고객에게 제대로 팔지 못하면 의미가 없다고 생각했다”며 “고객을 직접 만나, 고객을 이해하고 제품의 부가가치를 창출하는 과정을 매력적으로 느꼈다”고 강조했다.

문 대표는 “커리어를 성공적으로 ‘피벗(Pivot∙전환)’할 수 있었던 것은 한 가지 연구분야에 매몰되지 않고 시대 흐름에 맞춰 새로운 영역을 연구하며 학생들을 가르친 KAIST 교수님들의 영향이 컸다”며 “급변하는 세상에서 유연함을 잃지 않고, 최적의 선택을 해야 하는 경영인으로 성장하는 데 중요한 밑거름이 됐다”고 말했다.

그러면서 “기업도, 사람도 시대가 요구하는 방향에 따라 얼마나 빠르게 피벗할 수 있느냐가 앞으로의 생존을 좌우한다”며 “LG이노텍도 모바일을 넘어 모빌리티, 로보틱스, 우주∙항공 등 회사의 원천기술 가치를 높일 수 있는 새로운 영역으로 미래사업을 확장해 나가고 있다”고 소개했다.

문 대표는 이날 특강에서 ‘가치’를 여러 차례 언급하며 LG이노텍 같은 B2B 제조기업은 가격이 아닌 차별화된 가치로 시장에서 승부해야 한다고 강조했다.

그는 “시장의 페인 포인트(Pain Point)를 처음으로 해결한 기술이라면 시장의 판을 흔드는 고부가 혁신 기술로 새롭게 자리매김할 수 있다”고 말했다.

이어 “동일한 기술일지라도 고객의 요구에 따라 개발한 기술과 고객의 니즈를 파악하고 먼저 제안해 개발한 기술은 가치가 확연히 차이 난다”며 “차별적 고객가치가 곧 우리 기술을 명품으로 만드는 핵심 요소”라고 했다.

그러면서 “선제적 마인드로 고객의 니즈를 한발 앞서 센싱하고 최적의 솔루션을 빠르게 제공해 LG이노텍만이 줄 수 있는 가치로 시장을 압도하는 명품 B2B 기업을 만들어 나가는 것이 목표”라고 말했다.

문 대표는 끝으로 후배들에게 “확장된 시야와 유연한 사고를 통해 자신만의 독창적인 가치를 높여 나가는 인재로 성장하길 바란다”고 조언을 남겼다.