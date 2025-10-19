1000ｍ·계주서 캐나다 사로에 밀려

[헤럴드경제=조범자 기자] 쇼트트랙 여왕 최민정(성남시청)이 2025-2026 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 2차 대회에서 1000ｍ와 계주에서 은메달 2개를 획득했다.

최민정은 19일(한국시간) 캐나다 퀘벡주 몬트리올 모리스 리처드 아레나에서 열린 월드투어 2차 대회 여자 1000ｍ 결승에서 1분28초165를 기록, 홈링크인 코트니 사로(캐나다·1분27초896)에 이어 2위에 올랐다.

최민정은 결승선을 5바퀴 남기고 스퍼트를 시작하며 2위로 올라선 뒤 줄곧 선두를 달리던 사로와 경합을 벌였지만 끝내 추월에 실패하며 2위로 결승선을 통과했다.

최민정은 김길리(성남시청), 노도희(화성시청), 심석희(서울시청)와 나선 여자 3000ｍ 계주 결승에서도 캐나다와 2파전을 펼쳤지만 금메달 획득에 실패했다.

한국은 결승선 6바퀴를 남기고 김길리가 캐나다 선수를 제치면서 1위로 올라섰다. 하지만 마지막 주자인 최민정이 결승선 2바퀴를 남기고 마지막 곡선 주로에서 캐나다 마지막 주자 사로에게 인코스를 내줘 역전을 허용했다.

남자 대표팀은 대회 셋째날 노메달에 그쳤다.

남자 500ｍ에선 황대헌(강원도청)이 준준결승 4조에서 중국 쑨룽에게 반칙을 범해 페널티를 받아 탈락했다.

월드투어 1차 대회 1500m에서 금메달을 획득한 임종언(노원고)은 이 종목 준결승 3조에서 페널티를 받고 탈락했다.

한국은 임종언, 황대헌, 신동민(고려대), 이정민(성남시청)이 나선 남자 5000ｍ 계주 준결승에서 캐나다, 네덜란드에 밀리며 3위에 올라 파이널 B로 밀렸다.