美-사우디 방위협정 체결 논의 다음달 무함마드 왕세자 방미시 타결 목표 1420억달러 무기 구매...‘큰 손’ 사우디, 美에 어떤 선물 안길지 관심

[헤럴드경제=도현정 기자]사우디아라비아가 미국과 방위 협정 체결을 논의 중이라는 소식이 전해지면서, 다음달 무함마드 왕세자가 방미시 미국에 어떤 선물을 안길지 관심이 집중되고 있다.

파이낸셜타임스(FT) 등 외신에 따르면 16일(현지시간) 사우디아라비아와 미국은 방위 협정 체결을 논의 중이다. 이 협정은 지난달 미국과 카타르가 체결한 협정과 유사한 형태로, 걸프 국가에 대한 모든 공격을 미국의 “평화와 안보”에 대한 위협으로 간주한다는 내용을 담고 있다.

사우디아라비아는 실권자인 무함마드 빈 살만 왕세자가 다음 달 백악관을 방문할 때 해당 협정이 타결되기를 바란다고 전해진다.

이번 협정은 여러 면에서 카타르와 미국 간의 방위 협정과 비견된다. 카타르는 지난달 미국과 카타르에 대한 어떠한 공격에도 미국이 “외교적, 경제적, 그리고 필요하다면 군사적 조치를 포함한 모든 합법적이고 적절한 조치”를 취할 것이라는 내용의 협정을 체결했다. 이는 이스라엘이 지난달 9일 하마스 정치 지도자들을 공격한다며 카타르의 수도 도하에 미사일 공격을 감행한 이후 나왔다. 가자지구 전쟁 중재국인 카타르가 이스라엘의 공습을 받고 격노하자, 미국이 중동의 핵심 동맹국인 카타르를 달래는 차원에서 방위 협정을 체결한 것이다.

사우디아라비아 역시 오랫동안 미국과 방위 협정을 모색해왔다. 전임인 바이든 행정부와 방위 조약을 몇 달간 협상했으나 2023년 10월 가자지구 전쟁이 발발하면서 논의가 중단됐다. 전문가들은 사우디아라비아가 미국과 맺으려는 협정이 카타르보다 더 높은 수준이 될 가능성을 점치고 있다.

다음달 무함마드 왕세자는 트럼프 집권 이후 처음으로 미국을 찾아 협정을 마무리지을 것으로 보인다. 세간에서는 사우디아라비아가 미국에 안길 선물이 무엇이 될 지에도 관심을 쏟고 있다. 사우디아라비아는 이미 미국의 최대 무기 구매국 중 하나다. 트럼프 대통령은 1기 집권기였던 2017년 중동을 순방하면서 사우디가 2024년 1420억달러(약 202조1300억원) 규모의 무기를 구매하기로 했다고 밝힌 바 있다. 당시 백악관은 이를 역사상 가장 큰 규모의 국방 거래라며 트럼프 대통령의 중동순방의 대표적인 성과로 홍보했다.

앞서 지난 5월 카타르는 트럼프 대통령을 맞아 보잉 항공기 210대를 구매하는 계약을 체결한 바 있다. 여기에 트럼프 대통령에게도 전용기로 쓸 보잉 747-8 항공기를 기부 형식으로 선사했다. 고급 기종으로 알려진 보잉 747-8 항공기 한 대의 가격은 약 4억달러(약 5680억원)다.