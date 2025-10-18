18일 오후 9시 37분 40초 경북 상주시 북서쪽 13㎞ 지역에서 규모 2.3의 지진이 발생했다고 기상청이 밝혔다.

진앙은 북위 36.49도, 동경 128.05도이며 지진 발생 깊이는 18㎞이다.

기상청은 “지진 피해는 없을 것”이라고 내다봤다.