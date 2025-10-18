[헤럴드경제=김주리 기자] 미국에서 한 여성이 인공지능 챗GPT가 알려준 번호로 파워볼 복권에 당첨된 소식이 전해졌다.

16일(현지시간) CBS NEWS 보도에 따르면, 미국 미시간주 와이언도트에 사는 태미 카비는 지난 달 6일 열린 파워볼 복권 추첨에서 번호 5개 중 4개와 파워볼 번호를 맞춰 10만 달러(약 1억4000만원)에 달하는 당첨금을 받았다.

앞서 카비는 파워볼 최고 당첨금(잭팟)인 10억 달러(약 1조4000억원)를 넘어 서자는 마음으로 챗GPT에 번호를 묻고 그 번호대로 온라인 티켓을 구매했다.

카비는 “당첨 번호를 확인했을 때 흰색 공 4개와 파워볼이 일치하는 것을 보고 이겼을 것이라 직감했다”고 당시를 설명했다.

당첨 이후 구글을 통해 알게 된 당첨금은 5만 달러였지만, 미시간 복권 계정에 접속해보니 실제로는 10만 달러가 당첨돼 있었다.

구매 당시 1달러 추가하면 당첨금을 2배로 늘려주는 ‘파워 플레이’를 추가했던 것이다.

상금을 수령한 카비는 인터뷰에서 “상금으로 집을 갚고 저축할 것이다”라는 계획을 밝혔다.

한편 파워볼 복권은 주 전역 복권 소매점과 온라인을 통해 개당 2달러에 구입할 수 있다.