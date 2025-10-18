“캄보디아 정부·의회에 코리안데스크 요청해 긍정 답변 받아”

[헤럴드경제=김현경 기자] 더불어민주당 재외국민안전대책단은 캄보디아에서 감금됐다 송환된 한국인들이 피해자면서 가해자 신분이라며 범죄 차단 및 피해 방지를 추진하겠다고 밝혔다.

대책단 소속 황명선 최고위원은 18일 캄보디아 현지 활동 뒤 인천공항을 통해 귀국하면서 회견을 통해 “(구금된 한국인) 송환 업무를 위해 이틀에 걸쳐 캄보디아 의원들을 만나 설득하고 강력히 요청했다”고 밝혔다.

그는 “한국 경찰과 공조해 수사를 신속히 할 수 있도록 코리안데스크 설치를 강력히 요청해 캄보디아 상·하원 의회와 정부로부터 적극적·긍정적 의견을 받았다”고 말했다.

이어 “풍선효과처럼 제어하면 주변국 인근으로 가는 일들이 발생한다”며 “이런 상황을 철저히 파악해 근본적인 사이버 범죄 차단 및 국민 사기 피해 방지 입장을 긴밀히 추진해 나가겠다”고 강조했다.

또 “범죄 단지에 들어가면 의사와 상관 없이 구금·폭행 당하는데, 우리 국가 입장에서 보면 그분들이 폭력·감금의 피해자이자 한편으로는 범죄 단체 조직에 들어가 우리 국민에게 사이버 범죄를 하는 가해자 신분”이라며 “민주당은 앞으로 냉정하게 대처하겠다”고 말했다.

대책단은 이번 사태로 인해 한국과 캄보디아 간 우호 협력 관계가 영향을 받아서는 안된다고 강조했다. 또 현지 교민들이 전체적으로 매도되는 상황도 경계해야 한다고 말했다.

황 최고위원은 “현장에서 캄보디아 재외 동포분들의 목소리를 생생히 들었다”며 “이번 계기를 통해 양국 관계가 더 정상화할 수 있도록 협조를 요청했으며 정부 및 당 차원에서 재외동포 분들의 우려가 해소될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

홍기원 의원도 “캄보디아에 우리 동포 1만여 명이 사는데 이번 사건과 관련해 안 좋은 내용들이 국내에 과도하게 잘못 알려져 그분들이 생업에 심각하게 타격을 입고 낙인찍히는 문제에 대해 호소가 많았다”고 전했다.

임호선 의원은 “캄보디아와 우호 협력이 더 공고해질 수 있도록 하자는 정치권의 공감대가 충분히 이뤄졌다”고 언급했다.

앞서 대책단은 지난 15일 캄보디아 현지로 급파돼 캄보디아 당국 및 정치권을 만나 대응을 논의하고 범죄 현황을 점검했다.

임 의원은 현지 활동과 관련, “저희 의원단이 범죄 단지 내에는 들어가 보지 못했지만 단지 내 활동 내용 등 범죄 실태에 대해 내부 공사를 한 교포와 경찰 주재관 등에게 충분히 들었다”고 전했다.

대책단장인 김병주 최고위원은 한국인 청년 구출과 관련해 현지에 잔류해 추가 대응을 하고 있다. 그는 이날 주캄보디아 대사관 앞에서 한국인 청년 구출 및 면담 결과를 알리는 회견 등을 소화한 뒤 19일 따로 귀국할 예정이다.