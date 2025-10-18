[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구한의대 세대통합지원센터는 최근 사회적협동조합 오션캠퍼스와 해양 산업 활성화 및 청년 역량 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 17일 밝혔다.

이번 협약으로 대구한의대 산학협력단 영덕군 세대통합지원센터는 영덕군 어촌과 연계한 해양 보존 및 교육 프로그램을 공동 개발하고 학생들에게 해양 생태계 보존 활동과 현장 체험형 교육 기회를 제공할 계획이다.

이를 통해 학생들은 지역과 연계한 진로 탐색과 실무 역량을 강화할 것으로 기대된다.

협약의 주요 내용은 양 기관의 대내외 홍보 활성화, 해양 교육 및 교육 지원 협력, 청년 유입 활성화, 지역 정주 기반 마련을 위한 상호 협력, 청년 간 인적·물적 자원 교류, 기타 공동 발전을 위한 협력 등이다.

사회적협동조합 오션캠퍼스는 해양 생태계 보존과 해양 환경 연구를 기반으로 바다숲 복원 활동을 전개하는 전국 유일의 청년 단체다.

해양환경복원가 양성 교육, 해양 환경 인식 제고 교육, 해양 생물 부산물 및 폐기물 활용 친환경 제품 개발 등 다양한 활동을 추진 중이다.

안창근 세대통합지원센터장은 “이번 협약을 통해 학생들이 교실을 넘어 지역과 바다를 무대로 배움과 성장을 이어갈 수 있게 돼 뜻깊다”며 “앞으로도 청년과 지역이 함께 성장할 수 있는 프로그램을 적극 발굴하겠다”고 말했다.

석다현 사회적협동조합 오션캠퍼스 이사장은 “대구한의대 세대통합지원센터와의 협력을 통해 청년들에게 해양 생태계 보존의 중요성을 알리고 실질적인 참여 기회를 제공할 수 있어 기쁘다“고 밝혔다.