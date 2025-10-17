[헤럴드경제=김성훈 기자] 김남국 대통령실 국민디지털소통비서관이 2023년 자신의 증권 계좌를 해킹당해 약 2500만 원 상당의 주식을 탈취당한 것으로 확인됐다.

17일 서울경제신문에 따르면, 수원지법 안산지원은 김 비서관의 키움증권 계좌를 해킹해 2500만 원어치의 KT 주식을 빼돌린 혐의를 받는 A 씨에 대한 1심 재판을 진행하고 있다.

A 씨는 지난 2023년 7월 열흘간 수십 차례에 걸쳐 당시 국회의원이었던 김 비서관의 계좌에 접속했고 김 비서관의 주식을 자신의 계좌로 출고한 것으로 알려졌다.

검찰은 A 씨에게 컴퓨터 등 사용 사기 혐의로 징역 4년을 구형했고, 1심 선고는 22일 내려질 예정이다.

김 비서관은 사건이 일어난 지 2년이 지난 현재까지도 주식을 되찾지 못하고 있다. A 씨가 빼돌린 2500만원을 해킹 세력의 윗선에게 넘겼기 때문이다. 경찰은 해당 해킹 세력에 대한 수사를 지속하고 있으나 점조직처럼 운영되는 해킹 범죄 단체 특성상 큰 진전을 보이지 못하고 있는 것으로 전해졌다.

최근 김 비서관 같은 유명인이나 재력가가 해킹 세력의 타깃이 된 사례가 잇따르고 있다. 경찰은 올 8월 K팝 그룹 BTS의 정국과 대기업 회장을 비롯해 국내 재력가들의 명의를 도용해 거액을 빼돌린 해킹 조직 총책을 검거한 바 있다. 이들은 이동통신사 홈페이지에 침입하는 등 다수의 웹사이트를 해킹해 개인정보를 불법 수집하고 피해자들 명의로 휴대폰을 개통한 후, 피해자들의 계좌 등에서 무단으로 예금 등 자산을 이체했다.