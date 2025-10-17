국민의힘 “양평서 수사하는 것은 이해충돌” 유재성 직무대행 “수사팀 교체 국수본 검토”

[헤럴드경제=김용재 기자] 유재성 경찰청장 직무대행은 경기 양평경찰서가 수사하고 있는 양평군 공무원 변사사건을 다른 경찰서 관할 수사팀으로 교체하는 방안을 검토하겠다고 17일 밝혔다.

유 직무대행은 이날 국회 행정안전위원회의 경찰청 국정감사에서 “양평서가 수사하는 것은 이해충돌에 걸린다”는 이성권 국민의힘 의원의 지적에 이같이 밝혔다.

50대 양평군청 공무원 A씨는 김건희 여사 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀에서 조사받은 뒤 지난 10일 자택에서 숨진 채 발견됐다.

이 의원은 A씨를 조사하던 민중기 특검 수사팀은 9개 수사팀 중 유일하게 전부 파견 경찰관으로만 구성됐다고 지적했다. 수사팀장은 양평경찰서장 출신이다.

그러면서 “공무원 자살 사건을 양평경찰서가 수사한다는데, 고양이한테 생선을 맡기는 것”이라며 “가해자한테 수사시키는 것과 똑같다”고 주장했다.

유 직무대행은 “공무원 자살 사건은 경찰도 수사하고 있기 때문에 면밀하게 확인하겠다”며 “수사팀 교체는 국가수사본부에서 검토하도록 하겠다”고 답했다.