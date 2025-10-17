[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 과거에 비해 자궁근종, 자궁선근증, 난소낭종 등 여성 질환을 앓는 미혼 여성들이 늘고 있다. 최근 결혼, 임신, 출산의 연령대가 점차 높아지고 있어 지금 당장은 아니더라도 추후 임신을 고려할 상황을 대비해 자궁 건강 관리가 중요해졌다.

가장 흔한 여성질환 중 하나인 자궁근종은 생리과다, 빈혈, 생리통, 부정출혈, 빈뇨, 복부팽만 등의 증상이 주로 나타나는데 무증상도 흔하다. 자궁근종은 위치나 크기에 따라 난임의 원인이 될 수 있어 질환 초기에 이를 발견해 적절한 조치를 하는 것이 필요하다.

민트병원 기경도 여성의학센터장(산부인과 전문의/의학박사)은 “자궁 질환의 치료에 앞서 중요한 것은 정확한 진단”이라며 “혈액검사, 골반초음파, 골반MRI 등을 통해 자궁 질환의 특성을 파악한 후 어떤 치료가 적절한지 고려해야 한다”고 강조했다.

특히 최근에는 자궁근종의 치료가 다양해진 만큼 적정 치료 대상인지를 확인하는 단계가 무척 중요해졌다. 최신 치료라고 해서 무리하게 특정 치료를 대입하는 경우 치료 효과가 떨어지거나 1회 치료만으로는 완치가 어려울 수 있다.

복강경 수술은 비교적 작은 절개로 자궁근종을 물리적으로 제거하는 치료이나 자궁근종의 크기, 위치, 개수의 영향을 크게 받는 편이다.

로봇수술의 경우 3D 입체 영상과 로봇 팔을 이용해 치료 범위가 더 넓어지고 정확도가 개선된다. 주변 근육이나 혈관, 신경 손상을 줄일 수 있으며 특히 임신 계획이 있다면 봉합도 더 정교해 권장되는 편이다.

자궁경 수술은 자궁경부로 기구를 삽입하여 근종만을 떼어내는 방식으로 복부 절개가 필요 없지만 크기가 작은 점막하 근종에만 적용할 수 있다.

기경도 센터장은 “몇 년 이내로 임신 계획이 있다면 더욱이 자궁 상태 및 증상에 따라 적용하는 치료법이 달라질 수 있기 때문에 다학제 진료를 통해 신중하게 접근해 치료 방법과 시기를 정해야 한다”고 조언했다. 자궁근종을 비롯해 자궁선근증, 자궁내막증 등 자궁질환이 복합적으로 발병하는 경우도 있으므로 무엇보다 정확한 진단이 필수다.