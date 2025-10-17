전 세대 고객 위한 금융 해법 소개 AI 활용 자산관리 솔루션 등 눈길 현장서 즉석 재테크 상담도 이뤄져

[헤럴드경제=김은희 기자] “모두 함께 잘 사는 세상을 위해 국민 모두의 꿈을 키우고 있습니다.”

KB금융그룹은 16일과 17일 이틀간 서울 강남구 코엑스 그랜드볼룸에서 열린 ‘헤럴드머니페스타 2025’에서 투자를 시작하는 사회초년생부터 황금빛 인생을 꿈꾸는 시니어까지 전 세대 고객을 위한 다양한 금융 해법을 전했다.

이번 행사에서 KB금융이 전한 금융 해법은 바로 ‘KB국민은행의 자산관리 솔루션’이다. KB국민은행은 인공지능(AI) 투자 포트폴리오 서비스 ‘케이봇쌤’을 통해 고객이 복잡하고 빠르게 변하는 투자 시장에서 ‘나만의 포트폴리오’를 통해 똑똑하고 안정적으로 투자하도록 돕고 있다.

투자 전략은 물론 세무·부동산·법률까지 일대일로 폭넓게 상담할 수 있는 종합자산관리 서비스 ‘KB골드앤와이즈’도 KB만이 가진 똑똑한 금융 해법이다. 다양한 분야 전문가는 원스톱으로 개개인의 상황에 맞춘 자산관리 서비스를 제공하고 있다.

KB증권도 ‘깨비증권’이라는 브랜드를 통해 딱딱하고 복잡한 금융의 이미지를 친근하게 보여줬다. 마치 설화 속 도깨비에게 주문만 외우면 뭔가를 뚝딱 만들어 주는 것처럼 투자를 쉽고 빠르게 해결해 주겠다는 KB증권의 톡톡튀는 의지에 참관객들은 뜨거운 호응으로 화답했다.

이날 부스에서는 순발력 스틱잡기 이벤트가 진행됐다. 보조배터리, 휴대용 구급키트, 핸드크림 등이 경품으로 걸린 체험형 행사에 참여하기 위해 참관객들은 발걸음을 멈췄고 때때로 긴 대기 줄이 늘어서는 모습이 연출되기도 했다.

즉석 재테크 상담도 관심을 끌었다. KB금융의 금융 전문가들은 참관객의 연령은 물론 재무 목표, 위험 성향, 자산 규모 등에 맞는 자산관리 프로그램을 맟춤형으로 제시해 박수를 받았다.

KB금융 관계자는 “단순한 금융사를 넘어 국민과 함께하는 평생의 금융파트너가 되고자 한다”면서 “앞으로도 자산을 체계적이고 스마트하게 관리할 수 있는 다양한 금융 해법을 선보이겠다”고 전했다.