예천군, 도시민 대상 체험형 아카데미로 생활인구 확대 나서…활축제·농산물축제 연계 프로그램도 진행

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 예천군이 17일 서울에서 예비 귀농귀촌인을 대상으로 ‘팬 아카데미 in 서울’을 열고 도시민과의 소통 강화에 나섰다.

이번 아카데미는 예천에 관심 있는 도시민이 직접 지역을 체험하고, 장기적으로 귀농·귀촌으로 이어질 수 있는 생활 인구를 확보하기 위해 기획됐다.

생활 인구란 단순히 주민등록상 거주자가 아닌, 다양한 목적으로 지역을 방문·체류하며 생활권을 형성하는 사람들을 뜻한다. 예천군은 이들을 잠재적 귀농·귀촌 후보로 보고, 체계적인 프로그램을 운영하고 있다.

지난달 26일 1차 아카데미를 시작으로 이번 2차까지 진행됐으며, 4회 전체 아카데미가 끝난 뒤에는 예천활축제·농산물축제 기간에 ‘팬 팸투어 in 예천’을 두 차례 운영, 참가자들이 축제를 체험하고 귀농 성공사례를 직접 견학한다.

이어 12월에는 1·2회차 참석자를 대상으로 ‘예천 팬 페스티벌’도 개최해 지속적인 교류를 이어갈 예정이다.

이날 행사에서는 10월 31일부터 11월 2일까지 열리는 예천활축제와 농산물축제 홍보도 함께 진행됐다.

활축제에서는 전통 활쏘기 체험과 활 제작 시연, 국궁 문화 체험이 펼쳐지고, 농산물축제에서는 예천 사과, 쪽파, 참기름 등 청정 농산물 직거래 장터와 ‘예천쪽파페스타’, ‘예천사과월드컵’ 등 특색 있는 이벤트가 마련된다.

김학동 예천군수는 “팬 아카데미를 통해 생활 인구를 늘리고 실제 귀농·귀촌으로 이어지도록 소통과 지원을 강화할 것”이라며, “예천군이 살고 싶은 농촌 1번지로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.