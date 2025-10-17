10월 25일, 광진 숲나루에서 온가족이 함께 즐기는 축제 열어... 세계테마여행을 주제로 놀이, 만들기, 다과 체험 등 다채롭게 구성... 페이스페인팅, 포토존, 풍선놀이틀, 경품추첨 등 부대행사도 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 오는 25일 광진 숲나루에서 ‘2025 광진 온누리 가족축제’를 개최한다.

광진구가족센터(센터장 윤명자) 주관으로 열리는 이번 축제는 올해로 4회째다. 가족 간 사랑과 친밀도를 높이고 세계 여러 나라의 가족문화를 체험하며 소통하는 자리다.

행사는 오전 11시부터 5시간 동안 계속된다. 전통무용과 케이팝댄스 공연을 시작으로 행사의 막이 오른다. 이어서 개회식은 개회선언, 인사말씀, 기념촬영 순으로 진행된다.

축제에서는 ‘세계테마여행’을 주제로 체험부스가 마련된다. 놀이존, 체험존, 이벤트존으로 나누어 10개 국가의 놀이체험, 만들기 체험, 다과 체험, 전통의상 체험 등 다채로운 부스를 선보인다. 부스체험 후 10개 이상의 도장을 모으면 기념품을 준다.

부대행사도 풍성하다. 페이스페인팅, 포토존, 풍선놀이틀, 경품추첨 등 다양한 볼거리와 즐길 거리로 가득 메운다.

축제에 참여를 원하는 구민은 큐알코드를 통해 온라인으로 신청하거나 행사 당일 현장에서도 축제에 참여할 수 있다. 참여자 중에서 사전신청자 선착순 200명에게는 기프티콘을 나눠준다.

자세한 사항은 광진구청 가정복지과로 문의하면 된다.

김경호 광진구청장은 “온 가족이 함께 세계 각국의 문화를 체험하고 소통하는 자리를 마련했다. 이번 행사를 준비해 주신 광진구가족센터 윤명자 센터장님과 관계자 여러분께 감사의 마음을 전한다”며 “구민 여러분께서도 축제에 참여해 진정한 가족의 의미를 되새기며 소중한 추억을 쌓길 바란다”고 말했다.