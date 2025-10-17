[헤럴드경제=박혜림 기자] 카카오톡 신규 서비스인 숏폼에 접속 장애가 발생했다. 카카오는 1시간 20분 만에 이를 복구했다.

17일 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 황정아 의원(더불어민주당)이 과학기술정보통신부로부터 제출받은 카카오톡 숏폼 장애 보고서에 따르면 이날 오후 3시45분께부터 카카오톡 숏폼 송출에 장애가 발생했다.

서비스 운영 시스템에 일시적인 오류가 발생하며 숏폼 서비스 송출에도 차질이 빚어진 것으로 알려졌다. 카카오톡은 이후 1시간 20분 만인 오후 5시5분께 복구를 완료했다.

카카오톡 관계자는 “3시45분부터 일부 이용자들 사이에서 일시적으로 숏폼탭 접속이 원활하지 않은 현상 발생했다”며 “긴급 대응을 통해 복구 조치를 완료했다”고 설명했다.

한편 황 의원실은 장애 발생 시각이 카카오가 당국에 보고한 추정 시각보다 앞선 것으로 보고 있다.

카카오는 규정상 서비스 장애가 30분 이상 지속될 경우 이를 인지한 시점부터 10분 이내에 장애 사실을 당국에 신고해야 한다. 카카오가 해당 규정을 지켰는지 여부는 현재로선 확인되지 않았다.