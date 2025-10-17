[헤럴드경제=신현주 기자] CJ온스타일은 ‘컴온스타일’ 첫날인 17일 오전 11시, 1차 한정 판매로 선보인 팝마트 캐릭터 ‘라부부’와 ‘크라이베이비’ 상품이 5분 만에 완판됐다고 밝혔다.

2차 드랍은 17일 오후 8시 ‘라부부 키링’으로 진행된다. CJ온스타일은 행사 기간인 26일까지 매일 오전 11시와 오후 8시, 하루 두 차례 드랍을 이어갈 예정이다.

앞서 오전 10시에 진행한 모바일 라이브 방송에서는 배우이자 라이프스타일 인플루언서 기은세가 출연해 팝마트 캐릭터를 소개하고, 언박싱을 했다. 방송 시작과 동시에 접속자 10만명이 몰리기도 했다.

이날 ‘라부부’와 ‘크라이베이비’뿐만 아니라 ‘히로노’ 시리즈도 품절 대란에 올랐다. 특히 방탄소년단(BTS) 뷔가 지난 4일 파리 패션위크 출국길 공항패션에서 착용한 가방에 달았던 히로노 인형은 17일 자정 판매 개시 직후 주문이 몰리며 반나절 만에 품절됐다.

한편 CJ온스타일의 하반기 최대 쇼핑 축제 ‘컴온스타일’은 17일부터 26일까지 진행된다. 팝마트와 초대형 콜라보레이션을 비롯해 셀럽·인플루언서 100인이 직접 사용하고 추천한 상품을 합리적인 가격대에 선보인다.