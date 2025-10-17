심장, 폐장, 간장, 양측 신장 기증

[헤럴드경제=이태형 기자]한국장기조직기증원은 지난 16일 국민건강보험공단일산병원에서 백세희(35) 작가가 뇌사 장기기증으로 심장, 폐장, 간장, 양측 신장을 기증했다고 17일 밝혔다.

백 씨는 ‘죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어’의 저자로 우울증을 진단받고 담당의와 진행한 상담 이야기를 진솔하게 담아 큰 사랑을 받았다.

이후로도 ‘나만큼 널 사랑한 인간은 없을 것 같아’, ‘쓰고 싶다 쓰고 싶지 않다’ 등 왕성한 문학 활동과 토크콘서트, 강연회 등의 소통을 함께 해왔다.

백 씨는 경기도 고양시에서 3녀 중 둘째로 태어나 어릴 적부터 책 읽기와 글 쓰기를 좋아해 대학에서 문예 창작을 전공하고 출판사에서 5년 동안 근무했다.

그 시기에 개인적 상처와 아픔을 극복하기 위해 상담센터와 정신과에서 치료를 시작했고 ‘기분부전장애’를 진단받아 그 과정의 이야기를 책으로 내 작가로서 활동을 시작했다.

백 씨의 동생 백다희 씨는 “글을 쓰고, 글을 통해 사람들과 마음을 나누고, 희망의 꿈을 키우길 희망했던 내가 제일 사랑한 언니. 많은 것을 사랑하고 아무도 미워하지 못하는 착한 그 마음을 알기에 이제는 하늘에서 편히 잘 쉬어. 정말 많이 사랑해”라고 말했다.

이삼열 한국장기조직기증원 원장은 “따뜻한 글로 누군가에게 위안을 누군가에게는 희망을 전했던 백세희 님이 삶의 끝에서 나눈 사랑은 생명을 살리는 기적이 돼 누군가의 시작이 됐다”라며 “백세희 님의 생명나눔 실천이 우리 사회를 더 건강하고 밝게 밝히는 힘이 될 것”이라고 말했다.