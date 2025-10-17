외무부 대변인 “15일 그런 통화 없었고, 9일 통화가 가장 최근”

[헤럴드경제=김지헌 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 인도 총리가 자신에게 러시아산 원유 수입을 중단할 것이라고 확언했다고 주장한 데 대해 인도 외무부는 두 사람간 그런 대화가 없었다고 잘라 말했다. 또 인도 측은 러시아산 원유수입을 지속하겠다는 입장을 에둘러 드러냈다.

17일 인도 매체 인디언익스프레스 등에 따르면 란디르 자이스왈 인도 외무부 대변인은 전날 언론 브리핑에서 이같이 밝혔다. 앞서 트럼프 대통령은 지난 15일 백악관 기자회견에서 나렌드라 모디 총리가 러시아산 원유 수입 중단 입장을 같은날 자신에게 확언했다고 주장한 바 있다.

자이스왈 대변인은 “그날 두 사람 사이에 전화통화가 없었고 두 사람 간 가장 최근 통화는 지난 9일에 있었다”고 덧붙였다.

그러면서 “주요 원유 및 가스 수입국인 인도는 가변성 높은 에너지 시장에서 인도 소비자 이익 보호를 일관되게 우선시해왔다”면서 인도의 에너지 수입 정책은 전적으로 이 같은 목적에 따라 수립된다고 설명했다.

그는 “우리는 수년간 미국 에너지 구매를 확대해왔다”며 “현 (트럼프) 행정부는 (인도와의) 에너지 협력강화에 관심을 보여왔다. 현재 관련 논의가 진행중이다”라고 밝혔다. 인도 외무부 대변인의 이런 언급은 인도가 러시아산 원유수입을 지속하겠다는 입장을 에둘러 드러낸 것으로 보인다.

인도는 전통적 우호관계를 유지하는 러시아가 2022년 우크라이나를 침공, 전쟁을 시작한 이후 서방제재 등으로 판로가 막힌 러시아산 원유를 저가에 대거 수입해 오고 있다.

트럼프 행정부는 인도의 이 같은 행위가 러시아에 전쟁 수행 자금을 지원하는 셈이라며 제재성 추가관세 25%를 포함한 총 50%의 상호관세를 지난 8월말부터 대부분의 인도 수출품에 적용하고 있다.

인도 정부는 러시아산 원유수입 정책 결정은 정치적 압박이 아니라 경제적 고려에 따른 것이라고 일관되게 주장하고 있다.

백악관의 한 관계자는 트럼프 대통령과 모디 총리가 15일 전화통화를 한 것으로 알려진 것과 관련, 통화 주체는 밝히지 않은 채 생산적인 대화가 오갔다고만 밝혔다고 블룸버그 통신은 전했다.

트럼프 대통령의 기자회견 후 일부 인도 국영정유사 대표들은 익명을 전제로 허를 찔렀다면서 자국 정부로부터 관련 소식을 전달받지 못했다고 말했다. 인도 국영 정유사 3곳의 대표는 블룸버그에 인도의 러시아산 원유수입이 단기적으로 줄어들 것이라고 전망했다.

다만 알렉산드르 노박 러시아 부총리는 전날 인도가 미국 압력에도 경제적으로 유리한 러시아산 원유 수입을 계속할 것으로 확신한다고 밝혔다.