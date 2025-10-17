[헤럴드경제=신현주 기자] 편의점 GS25는 지난 7월 출시한 ‘들기름묵은지참치김밥’이 출시 두 달 만에 누적 판매량 120만 개를 돌파했다고 17일 밝혔다.

들기름묵은지참치김밥은 대상의 김치 브랜드 ‘종가’의 백볶음김치에 참치마요, 들기름들 더한 제품이다. 김밥 카테고리에서 부동의 1위였던 ‘참치마요듬뿍김밥’을 제치고 1위를 차지했다.

특히 맵지 않으면서도 김치 특유의 발효 풍미를 가졌다는 점에서 외국인 관광객에게 큰 인기를 끌고 있다. 명동·홍대·성수 등 외국인 관광객 방문 비중이 높은 점포 37곳에서 초기 일주일 대비 최근 일주일 ‘들기름묵은지참치김밥’ 매출이 36.7% 증가했다.

GS25는 인기에 힘입어 ‘들기름묵은지참치삼각김밥’, ‘대패삼겹깍두기볶음밥’, ‘묵은지대패삼겹김밥’ 등 종가 김치를 활용한 간편식을 차례로 출시한다.

안진웅 GS리테일 FF팀 매니저는 “K-푸드 인기가 높아지는 가운데 김치를 활용한 다채로운 간편식으로 내·외국인 고객 모두의 입맛을 사로잡겠다”고 전했다.