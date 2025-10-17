[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 고현정이 혼성그룹 올데이 프로젝트 멤버 애니(본명 문서윤)와 같은 행사에 참석해 눈길을 끌었다. 과거 가족이었던 두 사람이 뜻밖의 장소에서 조우한 것이다.

지난 15일 오후 서울 포시즌스 호텔에서 제20회 유방암 인식 향상 캠페인 자선 행사가 진행됐다.

이날 행사에는 방탄소년단, 스트레이 키즈, 에스파, 아이들, 아이브, 문소리, 변우석, 이민호, 임지연 등 수많은 스타들이 참석했다.

이 가운데 고현정과 올데이 프로젝트 애니의 만남에 관심이 집중됐다. 고현정이 한때 신세계 그룹과 가족이었기 때문이다.

고현정은 지난 1995년 신세계 정용진 회장과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀지만 2003년 11월 성격 차이를 이유로 이혼했다.

애니는 신세계 이명희 총괄회장의 외손녀이자 (주)신세계 정유경 회장의 딸로, 정용진에게는 조카가 된다.

두 사람이 이 행사에서 인사를 나누거나 투샷이 공개되진 않았지만 한 공간에 있었던 것만으로도 큰 화제가 됐다.

데뷔 전부터 ‘재벌돌’로 주목 받은 애니는 지난 6월 혼성 그룹 올데이 프로젝트로 가요계에 첫 발을 내딛었다.

당시 그는 가족의 반대를 무릅쓰고 가수의 길을 택했다며 “대학에 붙으면 가족들을 설득하는 것을 도와주겠다”는 정유경 회장의 제안에 잠도 포기하고 입시 준비를 해 미국 컬럼비아 대학교에 합격했다고 밝혔다.

고현정은 지난 9월 패션 잡지 ‘더블유 코리아’ 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정에 올라온 애니의 화보에 ‘좋아요’를 눌러 화제를 모았다. 하지만 이 사실이 각종 커뮤니티와 SNS 등에 급속도로 퍼지자, 조용히 ‘좋아요’를 취소했다.

한편, 고현정은 지난달 27일 종영한 SBS 드라마 ‘사마귀’에서 연쇄살인마 ‘사마귀’이자 엄마인 정이신 역을 맡아 복잡한 내면을 섬세하게 그려냈다는 호평을 받았다.

애니가 속한 올데이 프로젝트는 지난 6월 데뷔해 더블 타이틀곡 ‘페이머스(FAMOUS)’와 ‘위키드(WICKED)’로 국내외 차트를 휩쓸며 대세로 떠올랐다. 오는 11월 컴백을 목표로 준비에 한창이다.