[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주·전남 시민사회단체가 용인 반도체 국가산업단지 조성에 따른 초고압 송전선 건설 계획을 전면 재검토하라고 촉구했다.

광주시민단체협의회 등 40여개 단체는 16일 성명을 내고 “지역을 에너지 수탈지로 만드는 용인 반도체 국가산단 발 ‘송전탑 폭주’를 규탄한다”고 밝혔다.

용인 반도체 국가산단은 윤석열 정부가 2023년 초 발표한 초대형 산업단지로, 당시 정부는 부족한 전력 공급을 충당하기 위해 비수도권에서 345kV 초고압 송전선을 신설해 수도권으로 끌어오겠다는 계획을 내놨다.

이와 관련해 지난 1일 정부가 99개 송전선로·변전소 구축 사업을 ‘국가 기간 전력망 설비’로 지정하면서 속도를 내고 있다.

단체들은 “용인 반도체 국가산단을 그대로 추진하면 비수도권에는 더 많은 발전소와 송전탑이 들어설 수밖에 없다”며 “이는 비수도권을 수도권의 ‘전력 수탈지’로 만드는 일이며 지역 간 격차를 더 크게 벌려 지역 소멸을 부추기는 최악의 결정이다”고 주장했다.

이어 “건설 과정에서 발생할 막대한 사회·환경적 비용뿐 아니라 전력계통의 효율성과 안정성 문제도 심각하다”며 “수도권 산업 중심의 전력 집중 정책이자 개발독재식 난개발 사업인 초고압 송전선 건설을 전면 재검토해야 한다”고 촉구했다.