[헤럴드경제=신현주 기자] 이마트는 가을철 드라이브 시즌을 맞아 대규모 차량용품 기획전을 진행한다고 17일 밝혔다.

기획전에서는 와이퍼와 필터, 연료첨가제, 세정제, 차량 오일, 디퓨저, 왁스 코팅제 등 130여종을 최대 40% 할인한다. 기획전은 오는 29일까지 진행된다.

이마트는 JW 소프트하이브리드 와이퍼 및 페브리즈 차량용 제품을 두 개 이상 구매할 시 40% 할인 판매한다. 불스원 왁스·코팅제와 카샴푸 등 세정제, 차량 수납용품은 신세계포인트 적립 시 30% 할인한다.

특히 사전 기획을 통해 실리콘 발수 하이브리드 와이퍼, 불스원 연료첨가제와 스프레이 체인 및 성에 제거 기획세트를 초저가에 판매한다. 테슬라 차량 전용 액세서리 브랜드 ‘티파츠(T PARTS)’와 협업한 26종도 출시한다.

이동규 이마트 자동차용품 바이어는 “캠핑 등 본격적인 드라이빙 시즌을 앞두고 고객이 합리적인 가격에 차량을 점검하실 수 있도록 대규모 차량용품 할인전을 준비했다”고 말했다.