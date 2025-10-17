삼성물산·삼성전자, 5대5 지분 투자 내년 초 투자완료…헬스케어 사업 강화 삼성물산, 국내 독점 유통권 확보 삼성전자, ‘삼성 헬스’ 연계 서비스 고도화

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성물산과 삼성전자가 혈액 채취만으로 암을 조기 진단하는 기술을 보유한 미국 기업 그레일(Grail)에 1억1000만달러(약 1560억원)를 투자한다고 16일(현지시간) 밝혔다. 삼성물산과 삼성전자의 투자 비율은 5대5다. 투자는 내년 초 완료 예정이다.

삼성은 이번 협력을 통해 단순 지분 투자를 넘어 헬스케어 사업 강화를 기대하고 있다. 삼성물산은 국내에서 그레일의 제품을 독점 유통하고, 삼성전자는 삼성 헬스 플랫폼의 서비스를 고도화할 계획이다.

그레일은 유전자 기반 다중암 조기진단 분야 1위 회사다. 혈액 내 수억 개의 DNA 조각 중 암과 연관된 미세한 DNA 조각을 최적으로 선별하고, 이를 인공지능(AI) 기반 유전체(Genome) 데이터 기술로 분석해 암 발병 유무와 암이 발생한 장기 위치까지 예측하는 기술을 보유하고 있다.

다양한 임상시험을 거쳐 출시한 제품 ‘갤러리(Galleri)’를 사용하면 단 한 번의 혈액검사로 50여종의 암을 조기에 발견할 수 있다. 2021년 출시 이후 현재까지 약 40만건의 누적 검사 실적을 보유하고 있다. 영국에서도 국립보건서비스(NHS)와 함께 대규모 임상을 진행 중이다.

갤러리 검사를 하면 췌장암, 난소암 등 표준화된 선별 검사가 없는 암의 조기 발견 확률이 높아 암 치료 부담을 줄여줄 것으로 예상된다. 그레일은 자사의 갤러리 검사를 내년 중 미국 식품의약국(FDA)에 승인 신청할 계획이다.

삼성물산은 이번 투자로 한국에서 갤러리 검사를 독점 유통할 수 있는 권리를 확보했다. 향후 싱가포르, 일본 등에서도 갤러리 출시를 위해 그레일과 협력할 예정이다.

삼성전자는 그레일의 기술을 ‘삼성 헬스’ 플랫폼에 연계해 활용하는 방안을 모색하고 있다. 그레일이 보유한 유전자 기반 암 조기진단 데이터를 바탕으로 삼성 헬스 사용자에게 보다 혁신적인 건강관리 경험을 제공한다는 계획이다.

김재우 삼성물산 라이프 사이언스 사업 담당 부사장은 “이번 투자와 전략적 협력을 통해 삼성물산의 바이오·헬스케어 투자 포트폴리오를 유전자와 AI가 융합된 기술 분야로 확대하는 계기를 마련하게 됐다”고 밝혔다.

박헌수 삼성전자 MX(모바일경험)사업부 디지털 헬스팀 팀장은 “그레일 투자 및 전략적 협력은 기술로 일상에서부터 건강을 개선하겠다는 비전을 실현하기 위한 노력의 일환”이라며 “삼성전자의 디지털 헬스 플랫폼에 그레일의 임상 유전자 데이터, 기술력을 접목해 개인 맞춤화된 디지털 헬스 경험을 제공하기 위해 노력할 것”이라고 했다.

그레일 역시 한국을 시작으로 아시아에 암 조기 진단 서비스 출시 확대를 기대하고 있다.

그레일의 해외 사업 담당인 하팔 쿠마르 사장은 “한국을 시작으로 아시아에서 다중암 조기진단 서비스를 제공하기 위해 삼성과의 파트너십을 맺게 됐다. 삼성의 이번 투자로 미국과 주요 시장에서 갤러리 검사의 보험 적용을 위한 주요 이정표 달성에 큰 도움을 받게 됐다”고 말했다.

앞서 삼성물산은 삼성바이오로직스, 삼성바이오에피스와 공동으로 출자한 라이프 사이언스 펀드를 통해 미국의 혈액 기반 알츠하이머 검사 기술 기업 C2N과 미국 플래그십 파이오니어링 8호 펀드 등에 투자한 바 있다.

삼성전자 역시 헬스케어 분야 강화를 위해 미국 DNA 분석 장비 기업인 엘리먼트 바이오사이언스에 투자를 진행했고, 올 7월엔 미국 디지털 헬스케어 회사 젤스(Xealth)를 인수한 바 있다.