25일 대모산 유아숲체험원서 열려… 어린이·가족 300여 명 함께하는 생태 체험의 장 주머니 속 정원, 칡넝쿨 고리던지기, 열매 인형 만들기 등 오감 자극 프로그램 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강남구(구청장 조성명)가 오는 10월 25일 오전 10시 대모산 유아숲체험원(일원동 436-6)에서 어린이와 가족 300여 명이 참여하는 ‘유아숲 가족축제’를 연다.

대모산의 울창한 자연환경을 배경으로 펼쳐지는 이번 축제는 유아의 눈높이에 맞춘 체험 위주 프로그램과 가족 참여형 활동을 중심으로 기획됐다. 자연과 교감하며 오감 발달을 자극하고, 가족 간 소통과 협력을 자연스럽게 끌어내는 구성이다.

대표 프로그램으로는 ▲주머니형 에코백에 자연물을 붙여 꾸미는 ‘주머니 속 정원 꾸미기’ ▲친환경 재료로 만드는 ‘에코 테이블’ ▲열매의 이동 방식 체험하는 ‘씨앗의 여행’ ▲칠엽수 열매로 꾸미는 ‘열매 인형 만들기’ ▲칡덩굴 고리 던지기 등 다채로운 프로그램을 운영한다. 이밖에 곤충사진 전시회, 가족 포토존을 마련해 아이와 부모 모두에게 소중한 추억을 선사할 예정이다. 서울시 공공서비스예약 홈페이지를 통해 선착순 신청을 받는다.

조성명 강남구청장은 “도심 속에서 자연을 오롯이 느끼며 온 가족이 함께 즐기는 소중한 시간이 될 것으로 기대된다”며 “앞으로도 대모산을 중심으로 아이들이 자연과 친해지고, 가족이 함께 소통할 수 있는 다양한 숲 체험 프로그램을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.