송파구, 구민체육대회 격년 개최…10월 22일 27개동 주민 모여 경쟁 아닌 협동의 생활체육 축제, 세대 함께 즐기는 6개 종목...노래자랑, 체험존, 플레이존 등 부대행사도 다채롭게 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)가 오는 10월 22일 잠실실내체육관에서 ‘제15회 송파구민체육대회’를 개최한다.

2년 만에 다시 열리는 이번 대회는 ‘한마음으로 같이 하는 건강 송파’를 슬로건으로 승패보다 협동과 화합의 즐거움을 나누는 송파의 대표 생활체육 축제다.

행사는 송파구체육회 주최, 송파구민체육대회 추진위원회 주관으로 진행된다. 27개 동, 주민 약 5천 명이 참여해 함께 뛰고 웃는 하루를 만든다.

행사는 오전 9시 30분 고적대의 식전 공연으로 막을 올린다. 입장식과 개회식을 거쳐 본격적인 경기가 시작된다. ▲줄다리기 ▲단체줄넘기 ▲협동 바운스 ▲신발 양궁 ▲훌라후프 ▲미션 릴레이 등 6개 종목이 펼쳐진다.

이번 대회 핵심은 ‘경쟁’이 아닌 ‘협동’이다. 특히 미션 릴레이는 콘홀, 컵쌓기, 왕제기차기, 딱지치기 등 아이부터 노인까지 다양한 세대가 호흡을 맞추며 즐길 수 있다.

마천2동 주민 유 모씨는 “단체줄넘기를 모두가 한마음으로 뛸 수 있도록 매일 연습 중”이라며 “조금씩 한 팀처럼 움직이게 됐을 뿐만 아니라. 대회를 준비하면서 우리 동이 더 가까워졌다”고 기대감을 전했다.

이날 경기 후에는 송파구민노래자랑 본선도 이어진다. 예선을 통과한 6개 팀이 무대에 올라 끼와 열정을 선보인다. 축하공연과 시상식, 행운권 추첨 등 다채로운 부대행사도 열린다.

행사장 주변에는 힐링존, 체험존, 플레이존 등 주민 누구나 참여할 수 있는 프로그램이 준비된다. 손마사지, 인바디 측정, 캘리그라피, 송파네컷, 미니농구 등 가족 단위 참여자를 위한 즐길 거리도 풍성하다.

서강석 송파구청장은 “송파구민체육대회는 경쟁이 아닌 협동으로 하나 되는 축제”라며 “주민이 함께 땀 흘리며 웃는 이 하루가 송파 전역에 건강한 활력으로 번지길 바란다”고 말했다.