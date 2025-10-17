공화 “오바마케어 추후 별도 표결” 민주 “공화당, 보험료 폭등 준비”

[헤럴드경제=김지헌 기자] 미국 연방정부 셧다운(일시적 업무 정지)이 보름을 넘긴 가운데, 미국 상원이 16일(현지시간) 정부를 재가동하기 위한 임시예산안을 표결에 부쳤지만 또 부결됐다.

이날 오전 상원 본회의에서 공화당이 발의한 임시예산안은 찬성 51표, 반대 45표로 부결됐다고 AP통신 등은 보도했다.

민주당이 ‘반대’ 입장을 유지하면서 공화당은 법안 통과에 필요한 60표 확보에 실패했다.

임시예산안 부결은 이번이 열 번째다.

민주당은 건강의료보험인 ‘오바마 케어’(ACA) 보조금 지급 연장을 논의하기 전까지 어떤 예산안에도 동의할 수 없다는 입장을 고수하고 있다.

민주당의 척 슈머 상원 원내대표는 본회의에서 “오바마 케어 위기가 모두의 머리 위에 드리워졌는데, 공화당은 국민들의 보험료를 폭등시킬 준비가 된 것 같다”고 비판했다.

공화당의 존 튠 상원 원내대표는 “하루가 지날 때마다 더 많은 미국인이 더 적은 급여를 받고 있다”며 민주당의 예산안 반대로 셧다운이 장기화하는 데 따른 우려를 나타냈다.

튠 원내대표는 그러면서 오바마 케어 보조금 지급 연장 문제를 추후 별도 표결에 부칠 수 있다고 제안했다. 다만 “결과나 결론을 보장하지는 않겠다”고 말했다.

상·하원 모두 공화당이 장악하고 있는 만큼 오바마 케어 보조금 지급 연장안이 표결에 부쳐져도 민주당이 원하는 결과를 얻기는 어려울 것으로 보인다.

양측이 좀처럼 접점을 찾지 못하면서 셧다운 사태가 장기화할 것이란 관측이 나온다.

수십만명의 연방 공무원이 강제로 임시휴직 돼 급여를 받지 못하고 있고, 트럼프 행정부는 셧다운을 계기로 정책 우선순위에 맞지 않는 부처를 중심으로 대규모 공무원 해고에 착수했다.

연방정부 인력 부족으로 항공편 지연, 박물관 폐쇄, 국립공원의 제한적 운영 등이 초래되면서 시민들의 불편도 커지고 있다.

상원에서 예산안 표결이 일일 의례처럼 반복되는 상황은 사태가 얼마나 교착됐는지를 보여주는 것이라고 AP통신은 보도했다.