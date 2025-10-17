CJ ENM·WBD 전략적 파트너십 체결 문화사업 30주년 ‘글로벌 가속화 원년’ 박차

[헤럴드경제=손미정 기자] CJ ENM(대표이사 윤상현)이 미디어 엔터테인먼트 그룹 워너 브라더스 디스커버리(이하 WBD)와 K-콘텐츠의 글로벌 확산과 경쟁력 강화를 위한 전략적 파트너십을 체결하고, 온라인동영상서비스(OTT) 티빙의 아시아태평양 시장 진출을 본격화한다.

CJ ENM은 지난 16일 ▶K-콘텐츠 공동 기획 및 제작 ▶홍콩, 대만, 동남아시아 등 아시아태평양 17개 지역 HBO Max 내 티빙 브랜드관 론칭 ▶글로벌 유통 확대 등 포괄적 협업 등을 골자로 WBD와 파트너십을 맺었다고 밝혔다.

CJ ENM 측은 “이번 협약은 단순한 콘텐츠 협력을 넘어 플랫폼까지 동반 진출을 선택하며 K-콘텐츠의 지속 가능성을 강화했다는 점에서 의미가 크다”고 설명했다.

올해 문화사업 30주년을 맞이해 ‘글로벌 가속화의 원년’을 선언한 CJ ENM은 콘텐츠와 플랫폼을 아우르는 전방위 글로벌 진출 발판을 마련해 K-컬처의 지평을 확대하고, 지속 가능한 K-콘텐츠 생태계 구축에 앞장선다는 계획이다.

국내 No.1 OTT 티빙(TVING)은 홍콩, 대만, 동남아시아 등 아시아태평양 시장에 HBO Max 내 티빙 브랜드관 형태로 최초 진출하게 된다. 티빙은 K-콘텐츠의 인기가 높은 아시아 시청자들에게 최신 인기 시리즈, 예능 콘텐츠를 선보이며 시청 접근성과 인지도를 동시에 확보한다는 복안이다. HBO Max와 티빙은 신속한 협의를 거쳐 11월 초 선공개 콘텐츠를 선보이고 내년 초 티빙 브랜드관을 정식 출시한다.

양사는 K-콘텐츠 글로벌 공동 제작도 추진한다. WBD와 CJ ENM은 공동 투자로 전 세계 시청자들의 마음을 사로잡을 콘텐츠를 기획·제작한다. 양사가 함께 제작한 콘텐츠들은 HBO Max를 통해 글로벌 시청자들에게 공개된다.

이미경 CJ그룹 부회장은 “세대를 넘어 전 세계인들에게 영감을 전해온 워너 브라더스 디스커버리와 파트너십을 체결하게 되어 뜻깊다”면서 “CJ ENM은 전세계 관객과 소통하며 한국 콘텐츠의 글로벌화를 이끌어왔다. 이번 파트너십은 독창적인 콘텐츠 역량을 갖춘 CJ와 스토리텔링의 명가 워너 브라더스 디스커버리가 만나, K-콘텐츠의 글로벌 위상을 한층 더 높이는 전환점이 될 것”이라고 밝혔다.

이어 양사가 선보일 진정성 있는 이야기를 통해 글로벌 시청자들이 새로운 즐거움을 누리고, 오래 사랑받아온 명작의 감동을 재발견하는 특별한 순간을 경험하길 바란다”고 덧붙였다.

데이비드 자슬라브 워너 브라더스 디스커버리 최고경영자(CEO)는 “전 세계에서 공감을 얻는 보편적 스토리텔링 선두 주자 CJ ENM과 협력하게 되어 기쁘다. 이번 협력은 주요 글로벌 시장에서 현지에 최적화된 이야기를 선보이겠다는 우리의 의지를 분명히 밝히는 중요한 이정표”라고 말했다.

윤상현 CJ ENM 대표는 “CJ ENM은 지난 30년간 K-콘텐츠의 산업화와 글로벌 확산을 선도하며 글로벌 IP 파워하우스로 도약했다” 면서 “앞으로도 글로벌 주요 시장에서 전략적 파트너십을 확대해 전 세계 라이프스타일로 자리 잡은 K-컬처의 지속 가능한 성장을 견인하겠다”고 밝혔다.