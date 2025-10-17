10월 24일 오전 10~오후 3시 영등포공원에서 진행...보육, 놀이, 안전 3개 테마로 운영…가족과 교직원 함께 참여... 창의놀이, 안전체험 등 영유아 맞춤 프로그램 풍성…참가비 무료

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 오는 10월 24일 영등포공원에서 영유아, 학부모, 교직원이 함께 즐기는 ‘2025년 어린이집 한마당 축제’를 개최한다.

올해로 4회째를 맞는 이번 축제는 관내 영유아 가족과 보육 교직원 등 약 2000여 명이 참여할 예정으로, 보육‧놀이‧안전을 주제로 한 세 가지 테마 마당에서 다채로운 체험 프로그램이 펼쳐진다.

행사장에는 아이들이 직접 참여할 수 있는 ▲바다생물 부채 만들기 ▲입체 액자 만들기 ▲세계 전통의상 체험 등 창의체험 부스가 마련되며, 경찰서와 소방서가 함께 참여해 안전시설물을 활용한 실전형 안전훈련 활동도 진행된다.

또 푸른 잔디 마당에서는 야외형 놀이공간인 ‘여기저기 서울형 키즈카페’가 운영돼 ▲두더지게임 ▲레고, 빅블럭 ▲키즈라이더 등 다양한 놀이시설을 즐길 수 있다. 모든 프로그램은 무료로 운영되며, 아이들이 자유롭게 참여 가능하다.

이 밖에도 영등포구 어린이집연합회가 주관하는 플리마켓이 열리며, 판매 수익금은 전액 기부될 예정이다. 행사 관련 자세한 사항은 구청 보육지원과로 문의하면 된다.

최호권 영등포구청장은 “보육주간을 맞아 아이들이 부모님과 함께 즐기며 배울 수 있는 축제를 마련했다”며 “아이들이 다양한 체험과 놀이 속에서 즐겁게 배우고, 새로운 경험을 쌓을 수 있는 기회를 확대해 나가겠다”고 전했다.